Oberhausen. Während sich die Landesliga-Frauen von Arminia Klosterhardt in der Nachspielzeit einen Punkt sicherten, waren die SFK-Frauen letztlich chancenlos.

Frauen-Landesliga: GW Lankern – Arminia Klosterhardt 3:3 (2:1): In der Nachspielzeit sicherte Victoria Haselmeyer der Arminia ein Remis und damit Platz drei. „Ein Punkt, den wir gerne mitnehmen“, sagte Trainer Marco Richter, der trotz des frühen 1:0 von Hannah Mendrina (9.) eine schwache erste Halbzeit seiner Mannschaft sah.

Dementsprechend drehten die Gastgeberinnen noch vor dem Seitenwechsel die Partie. Erst nach dem Pausentee agierte die Arminia zielgerichteter und machte durch Carina Rosenthal das 2:2 (49.).

Lediglich vier Minuten später kam der erneute Rückstand, der bis kurz vor Abpfiff Bestand hatte. „Durchgang eins haben wir total verschlafen, hätten auch höher zurückliegen können. Den Punkt haben wir uns dann erst wegen einer deutlichen Leistungssteigerung verdient“, so Richter. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht derweil das Viertelfinale im Kreispokal bei Fortuna Bottrop an. „Nach der Finalniederlage vor einigen Wochen haben wir etwas gut zu machen. Wir wollen ins Halbfinale.“

Frauen-Bezirksliga SV Wanheim – SF Königshardt 2:0 (2:0): Bereits nach zwölf Minuten und dem 0:2 war die Messe gelesen. „Gegen einen abgezockten Gegner waren wir in allen Belangen nur zweiter Sieger“, nahm das Trainerduo Lothar Hoppe und Ralf Hartmann die Schlappe sportlich. Dabei wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen, hätte Eva Bohg nach dem 0:1 die große Chance zum Ausgleich genutzt.

Doch es kam anders. „Wir haben ein besseres Spiel gezeigt, als zuletzt gegen Mülheim. Deshalb ist die Niederlage auch grundsätzlich kein Rückschlag“, so Hoppe.

Wie die Arminia sind auch die Königshardterinnen am Mittwoch (19.30 Uhr) im Pokal gefordert. Für sie geht es zum Titelverteidiger und Ligakonkurrenten Rhenania Bottrop. Hoppe: „Ein 50:50-Duell, wo wir wieder eine gute Leistung zeigen wollen.“