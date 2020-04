Corona-Krise und Sport Viactiv-Firmenlauf in Oberhausen am 10. September

Oberhausen. Großveranstaltungen sind bis Ende August verboten. Der Viactiv-Firmenlauf wurde jetzt vom 28. Mai auf den 10. September verlegt.

Eigentlich sollte der Startschuss für die Ausgabe des Viactiv-Firmenlauf Oberhausen am 28. Mai fallen. Die Corona-Krise und das damit einhergehende Verbot von Großveranstaltungen machen diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Nun verkündet die veranstaltende Contact GmbH den 10. September als neuen Termin.

Suche nach Ersatzterminen schwer

Der Veranstalter reagiert damit auf das bis zum 31. August verlängerte Verbot von Großveranstaltungen. Ein Ergebnis, dass in der gegenwärtigen Suche nach Ersatzterminen nicht selbstverständlich ist. „Wir bedanken uns bei unserem Hauptsponsor Viactiv Krankenkasse und den zahlreichen weiteren Partnern für ihre Flexibilität. Uns war es wichtig, den Unternehmen und Läufern noch in diesem Jahr einen Höhepunkt in Aussicht zu stellen“, erklärte Contact-Geschäftsführer Norbert Lamb. Am grundlegenden Konzept des Laufs ändert sich durch die Verlegung nichts.

Der Aquapark als Veranstaltungsort, die Strecke und das Rahmenprogramm bleiben unverändert, nur der Startschuss wird der Jahreszeit entsprechend etwas vorverlegt –genaue Zeiten werden noch bekanntgeben. Etwaige geltende Hygiene- und Schutzvorschriften wird der Veranstalter strengstens einhalten, um die Gesundheit aller Beteiligten bestmöglich zu schützen.

Warten auf neue Vorgaben

Eine wichtige Änderung gibt es in puncto Startgebühren: die Rechnungen werden erst ca. vier Wochen vor dem Lauf versandt, so dass neue behördliche Vorgaben für die Zeit nach dem 31. August berücksichtigt werden können. Sollte die Aussetzung von Großveranstaltungen über den August hinaus verlängert werden, erfolgt keine Berechnung der Anmeldegebühren.

Falls Unternehmen ihre Anmeldegebühr bereits beglichen haben und die Veranstaltung untersagt wird, hat die Anmeldung für den Lauf im Jahre 2021 Gültigkeit. So möchte der Veranstalter Sorgen zerstreuen und interessierten Unternehmen Kostensicherheit bieten.