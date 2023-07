Verteidiger Tim Stappmann kehrt zurück zu RWO

Tim Stappmann kehrt vom FC Magdeburg zurück zu RWO. Bei dem Zweitligisten konnte er sich nicht durchsetzen.

Oberhausen.Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet Tim Stappmann vom Zweitligisten FC Magdeburg. Der gebürtige Krefelder kehrt somit zurück an die Lindnerstraße.

TStappmann, der in der Jugend des MSV und Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, sammelte seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich in der Oberliga beim TSV Meerbusch. Zur Saison 2019/20 kam der Verteidiger an die Lindnerstraße, wo er in zwei Spielzeiten 57 Einsätze bestritt.

In der vergangenen Spielzeit wechselte er in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, kam in Magdeburg überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und erzeilte in 25 Partien acht Tore.

Stappmann kann eine wichtige Rolle in der Mannschaft übernehmen

RWO-Sportleiter Patrick Bauder zur Rückkehr: „Wir freuen uns sehr, dass wir Tim verpflichten konnten. Er kennt das Umfeld und die Liga sehr gut. In seiner Zeit hier hat er bewiesen, welche Rolle er in der Mannschaft übernehmen kann und welche Qualitäten er mitbringt.“

„Ich bin glücklich, zurück in Oberhausen zu sein, endlich wieder Fußball spielen und auf dem Platz stehen zu können. Aus meiner Zeit hier kenne ich einen Großteil der Spieler und freue mich auf die gute Stimmung in der Mannschaft und bin überzeugt davon, dass ich mich schnell einleben werde. Natürlich komme ich mit Ambitionen und habe das Ziel, mit der Mannschaft und den Fans im Stadion Erfolge zu feiern“, sagt Stappmann.

