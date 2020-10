Verbandsliga-Damen des OTHC sind Herbstmeister

Aufsteiger oder kein Aufsteiger – auf jeden Fall Herbstmeister sind die Hockey-Damen von Trainer Arndt Granser geworden. Mit dem 6:1 (2:0) gegen Jahn Hiesfeld sicherte sich der OTHC die Meisterschaft der Verbandsliga und muss nun abwarten, wie es weiter geht.

Im letzten Spiel auf der alten Anlage an der Arenastraße war zu Beginn noch etwas Rost im Motor. Zu wenig Tempo im Spiel nach vorne sorgte für wenige richtige Chancen, Defensiv hatten die Gastgeberinnen allerdings die volle Kontrolle über Hiesfeld. So brauchte es als Knotenlöser den Treffer von Luisa Schrafen, um für etwas Ruhe zu sorgen. Vanessa Dubiel erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0.

Anschlusstreffer rüttelt OTHC-Damen so richtig wach

Als die Gäste dann plötzlich verkürzten, wurden die Oberhausenerinnen allerdings wachgerüttelt. Dubiel stellte den alten Abstand wieder her, Caroline Busse, Sophie Hackbarth und Johanna Manka schraubten das Ergebnis auf das halbe Dutzend hoch und stimmten damit auch Coach Granser versöhnlich.

Die Damen sind damit nach acht Spielen mit 22 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze, nach dem 2:2 zum Auftakt gegen HTC Kupferdreh gewannen sie alle sieben Duelle. Während in allen anderen Gruppen nun allerdings eine Pool-Runde angesetzt ist, in der die Sechser- oder Siebenergruppen noch einmal aufgeteilt werden, ergibt dieses Prozedere in der Gruppe D mit nur fünf Teams eigentlich keinen Sinn. Eine Poolrunde würde im Endeffekt nur für eine Wiederholung sorgen. Offiziell ist allerdings noch nicht kommuniziert, wie es nun weitergeht. Angesetzt ist zumindest der Hallenstart für den 15. November.

OTHC: Moritz; Düngel, Hautkappe, Schulz, Muthmann, Manka, Arend, Hackbarth, Schrafen, Busse, Dubiel, Friesecke, Göttinger, Steidl, Schwertheimer.