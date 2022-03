„Unnötig und unverdient“: Später Nackenschlag für RWO-U15

Oberhausen. Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit verliert die U15 von RWO das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. U17 von Arminia Klosterhardt siegreich.

Die U17 von Arminia Klosterhardt hat in der Fußball-Niederrheinliga durch das 2:0 (1:0) bei der SG Essen-Schönebeck nach sechs sieglosen Spielen in diesem Kalenderjahr wieder gewonnen. „Das muss eigentlich 8:0 ausgehen, wir haben aber die einfachsten Dinger nicht rein gemacht“, grübelt Coach Dirk Lomberg schon an der richtigen Torschussübung unter der Woche.

Was nicht geübt werden muss, sind kuriose Dinger: Das 1:0 nach 20 Minuten war nämlich ehrlich gesagt ein absoluter Querschläger, der den Ball in hohem Bogen ins lange Eck beförderte. „So einer geht dann jetzt bei uns auch mal rein, sonst immer nur gegen uns“, erinnert er sich.

Niklas Gehrmann sorgt per Distanzschuss für die Entscheidung

Die Gastgeber fanden eigentlich kaum statt, nach dem Führungstreffer von Albin Alimusaj war deshalb das 2:0 durch Niklas Gehrmann per Distanzschuss bereits die Entscheidung. In zahlreichen Eins-gegen-Eins-Situationen wurde dann noch der Essener Schlussmann anvisiert, die drei Punkte waren aber nie in Gefahr.

Arminia: Neumann; Gehrmann, Arslan, Osthoff (79. Oruc), Olgur (65. Saieva), Buch (71. Can), Konzer, Greven (65. Reichert), Michalik, Alimusaj, Marquardt.

U15-Regionalliga Meisterrunde: RW Oberhausen – Fortuna Düsseldorf 2:3 (1:1): Es ging eigentlich gut los, Mirac Özgen erzielte für RWO das 1:0 nach zehn Minuten mit einem platzierten Schuss ins Eck. „Wir machen ein richtig gutes Spiel“, freut sich Daniel Balk über die Leistung seiner Schützlinge. Wenig sprach zu dem Zeitpunkt für die Gäste. Doch die Fortuna war eiskalt und nutzte jede Unsicherheit.

„Die Jungs haben das richtig gut gemacht“

So glichen sie Mitte des ersten Durchgangs aus und gingen dann in der 55. Minute sogar in Führung. Doch die Kleeblätter steckten nicht auf und erarbeiteten sich durch Chris Fengler den Ausgleich zehn Minuten vor dem Ende. Und es war sogar der Sieg drin, doch Fengler platzierte fünf Minuten später seinen Elfmeter zwar schön ins Eck, jedoch nicht kraftvoll genug. Als sich alle schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, wurde es richtig unglücklich für die Mannschaft von Daniel Balk, als sich Schlussmann Adel Atamna den Ball in letzter Minute selbst ins Netz legte.

„Absolut unnötig und unverdient“, ärgert sich Balk über das Ergebnis, weiß aber auch: „Die Jungs haben das richtig gut gemacht.“

RWO: Atamna; Gezer (61. Brill), Saeki, Fengler, Terranova (46. Yalcindag), Aras, Sinani, Dobrenic (67. Timpe), Nakuzola, Westenberger, Özgen. (gk)