Ugro-Boxteam zeigt sieben Kämpfe im Ebertbad

Oberhausen. Patrick Schäfer ist der Hauptkämpfer bei der Box-Gala Gladiators IV am Samstag im Ebertbad. Noch 28 Restkarten an der Abendkasse.

Der Oberhausener Profi-Boxstall, das Ugro-Boxteam, veranstaltet Samstag im Ebertbad wieder einen internationalen Profibox-Kampftag in Oberhausen. Die letzte Ausgabe in der Stadt stieg 2019, damals als Gladiators II in der Luise-Albertz-Halle. Jetzt stehen ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) endlich wieder vor Zuschauern die Gladiators IV an. Der Abend bietet sieben Profikämpfe und umfasst die Gewichtsklassen von Leicht- bis zum Schwergewicht.

Im ersten Kampf des Abends stehen sich im Schwergewicht über sechs Runden der bisher ungeschlagene Berliner Mertay Kahveci (fünf Siege) gegen den aus 25 Profikämpfen erfahrenen Jasmin Hasic (Bosnien) gegenüber.

Den zweiten Kampf des Abend bestreitet der erste Fighter vom Ugro-Boxteam, Semir Dautovic (Gütersloh, fünf Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) gegen Ivan Savic (Bosnien) der seinen 46. Profikampf bestreitet. Hier geht es über sechs Runden im Cruisergewicht bis 90,1 kg.

Darauf folgend boxt Thorsten Fuchs (Essen, 8-0-0) ebenfalls im Cruisergewicht über sechs Runden gegen Antonio Zovak (Serbien, 13 Kämpfe). Die Sieger aus den beiden Cruisergewicht-Kämpfen werden sich dann im August an gleicher Stelle im Ebertbad gegenüber stehen.

Im August steht schon der nächste Termin für das Ugro-Team im Ebertbad

Im Supermittelgewicht über sechs Runden boxt Kevin Knütter aus Oberhausen (2-1-0) gegen Adnan Zilic (Bosnien) (15-1--2). Knütter, der aus dem Olympiastützpunkt Schwerin nach Oberhausen gekommen ist, wird von seinem Gegner hoffentlich stärker gefordert

Knütter empfahl sich im März bei einem Kampfabend in Gütersloh durch eine K.o.-Sieg in der ersten Runde gegen Vukevic .

Im Superleichtgewicht stehen sich der Duisburger Mert Caliskan (1-0-0) gegen Alexander Jasiewicz (Polen, 5-0-2) gegenüber. Hier erwartet die Zuschauer ein technisch hochwertiger Kampf , da beide auch die ehemaligen Jugendmeister in ihren Ländern waren und damit eine hervorragende Boxausbildung mitbringen.

Im einzig rein deutschen Duell stehen sich Yusuf Düskün (Düren) (9-0-0) gegen Ali Zadeh (Köln) (10-0-16) gegenüber – ein Rheinlandduell über acht Runden im Mittelgewicht.

Restkarten noch an der Abendkasse

Den Hauptkampf des Abend bestreitet der ungeschlagene Oberhausener Polizeibeamte Patrick Schäfer (8-0-0) mit seinem neunten Kampf im Schwergewicht gegen Daniel Alagic (Bosnien) (2-2-0) ebenfalls ungeschlagen, verspricht einen engen Kampfverlauf. Alagic konnte vor vier Wochen in Italien gegen den ungeschlagenen Siginur ein Unentschieden boxen. Das zeigt, dass der Wechsel des ehemaligen Basketballprofis Alagic in den Boxsport eine durchaus richtige Entscheidung war.

Schäfer entledigte sich seiner Aufgabe im März im Rahmenprogramm anlässlich der Europameisterschaft im Schwergewicht gegen Nikola Mrda souverän in der ersten Runde.

Für dieses Boxevent sind 214 Zuschauerplätze errichtet worden. Für die Abendkasse werden 28 Sitzplätze der Kategorie Ringplatz für je 50 Euro zurückgehalten. Alle anderen Kategorien sind ausverkauft.

