U21-Junioren der TSA Sterkrade sind Deutscher Meister

Der erfolgreiche Unterwasserrugby-Nachwuchs der TSA Sterkrade bei der DM in Hechingen.

Oberhausen. Die U21-Junioren der TSA Sterkrade haben als Spielgemeinschaft bei der Unterwasserrugby-Endrunde die Deutsche Meisterschaft gewonnen.

Die Junioren der TSA Sterkrade im TC 69 haben bei der Endrunde in Hechingen die 27. Deutsche Meisterschaft im Unterwasserrugby gewonnen. Die U21 startete in einer Spielgemeinschaft mit Paderborn in das Turnier. Noch nicht richtig eingespielt setzte es zum Auftakt gegen eine Auswahlmannschaft aus Tschechien und der Slowakei eine 1:3-Niederlage. Stark verbessert besiegte die SG Sterkrade/Paderborn anschließend die TSG Würzburg mit 2:1.

Am zweiten Tag ging es erneut gegen die Auswahl der Tschechen und Slowaken, diesmal behielten die Deutschen mit 4:0 die Oberhand. Im abschließenden Spiel um die Deutsche Meisterschaft ging es wieder gegen die TSG Würzburg. Hier reichte der SG Sterkrade/Paderborn ein 0:0 zum DM-Titel. Dazu bei trugen die Sterkrader:innen Julian Nierhaus, Jari Pazic, Jakob Schluchter, Anna Lena Haack, Nils Janousek und Marvin Marciniak. Trainiert wurde die Mannschaft von den Sterkrader Trainern Philipp Scholz und Lukas Nierhaus. Turniersieger wurde die Auswahlmannschaft aus Tschechien und der Slowakei, die aber logischerweise nicht Deutscher Meister werden kann.

U18 der SG Sterkrade-Berlin-Paderborn wird Deutscher Vizemeister

Bei der U18-DM gingen mit Jakob Schluchter, Finnley und Veit Hammacher drei Sterkrader Athleten in der SG Sterkrade-Berlin-Paderborn an den Start. Auch sie schafften es bis ins Finale, erneut hieß der Gegner TSG Würzburg. Eine Minute vor Spielende gelang es der SG die 3:2-Führung, allerdings glich die TSG Sekunden vor Schluss noch aus. In der Verlängerung drückte die SG, doch das Golden Goal markierten nach sechs Minuten die Würzburger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen