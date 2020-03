U19-Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt –

SC Velbert 3:1 (2:0)

Nach drei Niederlagen in Folge hat die Arminia zurück in die Erfolgsspur gefunden. Timo Kleer: „Das war für uns ein wichtiger Dreier. Wir haben es verstanden, in den passenden Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Nach schöner Vorarbeit von Deniz Erdem hatte Luis Förster die Klosterhardter in Führung geschossen (18.). Förster zeigte sich auch für das 2:0 verantwortlich (37.), nachdem kurz zuvor Lukas Geers per spektakulärer Rettungstat vor der Linie den Ausgleich verhindert hatte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Arminia dominant und stellte durch Samuel Zegadlo auf 3:0 (62.). Als Kapitän Fatih Gönül wegen Handspiels im Strafraum die Rote Karte sah und Velbert durch Phil Pape den fälligen Strafstoß verwandelte (74.), hätte die Partie kippen können. Doch die Arminia spielte ihren Stiefel runter. Kleer: „Auf der Leistung lässt sich aufbauen.“

Arminia: Nawrath; Lu, Geers, Louma, Sat, Hasani (86. El Abdouni), Gönül, Zegadlo, Förster (90. Kozak), Erdem (75. Peco), Corbo.





U17-Niederrheinliga

MSV Duisburg –

RW Oberhausen 4:0 (1:0)

Nichts zu holen für Ken Asaeda und die Kleeblätter in Duisburg gegen einen glänzend aufgelegter Bottroper Jan Niklas Forger, der mit drei Treffern nicht zu stoppen war. Bis kurz vor der Pause hielt die in diesem Jahr eigentlich so stabile Deckung von RWO, nach dem Seitenwechsel wurde es dann doch noch deutlich.

RWO: Baldus; Radszuweit (62. Ryczak), K. Yalcin, Klaus, Abdeslam, Skolik (51. Zejnaj), A. Yalcin (62. Lang), Kat, Mohsen, Nguala, Amoah.



U15-Regionalliga

Fortuna Düsseldorf –

RW Oberhausen 0:0

Punkteteilung in Düsseldorf, mit der Mo Rifi am Ende des Tages leben kann. Denn mit dem achtbaren Remis klettert RWO an Preußen Münster vorbei, während die Fortuna auf der Gegenseite einen Rückschlag im Meisterschaftsrennen hinnehmen mussten.

RWO: Fricke; Heleniak, Harbering, Tairi (40. Ahukanna), Celik (59. Osthoff), Gehrmann, Chassanidis, Böhm (64. Sulaiman), Amadin, Agirbas (26. Keibel), Ernst.





Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt –

SC Union Nettetal 7:1 (1:0)

Verrücktes Spiel: „Das war nicht so deutlich, wie es sich am Ende liest“, gibt Aron Maaßen zu. Er und Dirk Lomberg sahen zunächst eine verunsicherte Mannschaft, die sich aber freispielte. Die Arminia ging kurz vor der Pause gegen die Kellerkinder durch Enes Can in Führung.

Am Ende wurde es noch richtig happig

Doch unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang der Ausgleich. Statt die Nerven zu verlieren, legte die Arminia richtig los. Gleich im Gegenzug netzte Levin Reichert zur erneuten Führung und leitete damit das anschließende Schützenfest ein. Connor Roth, Leandro Saieva (3) und Julian Marquardt schraubten das Ergebnis hoch. „Der Sieg ist verdient, nach dem 3:1 haben sie sich aufgegeben aber wir haben wieder guten Fußball gespielt.“

Arminia: Yaman; Marquardt, Oruc, Ostgathe, Can (64. Kocar), Saieva, Groll (62. Gentidis), Scheifler (48. Berberoglu), Reichert, Roth, Konzer.





U13-Niederrheinliga

SpVgg Steele –

Arminia Klosterhardt 1:2 (1:1)

Die Arminia findet zurück auf die Siegerstraße, dank des frühen Führungstreffers durch Malek Gharbi. „Wir müssen drei, vier Tore machen, dann ist das Spiel durch“, beklagt Andreas Arold die Chancenverwertung. Wie es so häufig kommt: Aus dem Nichts gelingt den Gastgebern der Ausgleich. Durch „die erste richtige Chance“ kurz vor der Pause ließ sich die Arminia nicht schocken und belohnte sich Mitte des zweiten Durchgang. Finn Arold netzte vom Punkt zum Sieg. „Das war ein berechtigter Elfmeter“, erklärt Arold und freut sich über drei Punkte. „So brauchten wir einen Standard, nehmen wir mit.“

Arminia: Szary; Salobir, L. Schmidt, Arold (42. Schilling), J. Schmidt (41. Ratz), Gharbi, Wycislok, Küllmer, Gruszka (48. Balagic).