U19-DM-Titel für Nord-Talente Michalski und Sonnenschein

Leona Michalski ist Deutschlands neue Badminton-Königin im Nachwuchsbereich. Die Spielerin des Regionalligisten Spvgg. Sterkrade-Nord gewann bei der Deutschen Meisterschaft in Mülheim in der Altersklasse U19 sowohl die Einzel- als auch mit Emma Mosczynski (ASV Landau) die Doppelkonkurrenz.

Zudem holte sie mit ihrem Vereinskollegen Aaron Sonnenschein (kleines Foto) Silber im Mixed. Sonnenschein durfte mit Matthias Kicklitz (Horner TV) den Doppeltitel sowie Silber im Einzel bejubeln. Eine absolut überragende Bilanz, zumal die beiden Sterkrader Talente erst 17 Jahre jung sind und auch noch im kommenden Jahr in der U19 spielen können.

Erster Sieg überhaupt gegen die an Nummer eins gesetzte Thuc Phuong Nguyen

„Im Einzel hatte ich überhaupt nicht mit Gold gerechnet. Das war eine große Überraschung und auch sehr emotional für mich“, so Leona Michalski, die im Halbfinale erstmals überhaupt ihre ehemalige Doppelpartnerin und an Nummer eins gesetzte Thuc Phuong Nguyen (Horner TV) mit 21:13, 19:21, 21:12 besiegen konnte. „Danach bin ich völlig ohne Druck ins Endspiel“, so Michalski über das Duell mit der ebenfalls gegen sie favorisierten Ann-Kathrin Spöri, die im Seniorenbereich beim TV Refrath in der 1. Bundesliga aufschlägt. „Ich wusste, dass es ein intensives Laufspiel werden würde und eigentlich ist Einzel ja auch gar nicht meine Lieblingsdisziplin. Aber ich habe mich an die mit Benny besprochene Taktik gehalten und es lief gut“, so die Nord-Dame über ihren Kontakt mit Vereinskollege und Trainer Benjamin Tzschoppe.

Im Doppel wurde Michalski mit Emma Mosczynski der Favoritenrolle gerecht, die topgesetzten besiegten im Endspiel Spöri/Maria Kuse (BV Wesel) mit 21:18, 21:7. „Im ersten Satz haben wir ein wenig gewackelt, aber im zweiten ab der 11:7-Führung keinen Punkt mehr abgegeben“, so Michalski.

Zwölf Spiele in drei Tagen

Lediglich im Mixed-Finale ging der letzte Ballwechsel an die Gegner Kicklitz/Nguyen (17:21, 13:21). „Unser Spiel war eigentlich okay, aber wir hatten schon einige Spiele in den Knochen und die beiden sind auch unsere Angstgegner“, erläutert Leona Michalski, die für ihre drei Medaillen zwölf Matches in drei Tagen absolvierte. „Den Hüftbeuger merke ich jetzt schon“, so die 17-Jährige auf ihrem Heimweg in Richtung ihres Wohnortes Hamburg.

Aaron Sonnenschein. Foto: Möller

„Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, gerade weil ich nach der Verletzung am Fuß und einer Krankheit danach nicht die beste Vorbereitung hatte“, so Aaron Sonnenschein, der im Herbst einen Bänderanriss im rechten Fußgelenk auskurieren musste. „Bis auf ein wenig Ausdauer habe ich aber keine Defizite auf dem Feld bemerkt und freue mich über meine gute Performance im Einzel.“

War er mit Michalski im Mixed an Position eins gesetzt, so ging Sonnenschein im Einzel und Doppel gänzlich ohne Vorschusslorbeeren ins Rennen. Im Doppel ging es zweimal in den dritten Satz, ehe im Endspiel ein glatter 21:13, 21:13-Erfolg gegen die an Rang acht gesetzten Bayern Jonas Braun/Joshua Redelbach (TSV Neuhausen-Nymphenburg/TV Marktheidenfeld) stand.

Sonnenschein zweimal ungesetzt ins Endspiel

Noch überraschender war jedoch seine Silbermedaille im Einzel. Dafür schaltete der Nordler u. a. den an Nummer zwei gesetzten Justin Seibel (TSV Neuhausen-Nymphenburg) mit 21:13, 17:21, 21:9 im Viertelfinale aus. Im Endspiel bot Aaron Sonnenschein seinem topgesetzten Doppelpartner Matthias Kicklitz (17:21, 18:21) einen großen Kampf.

Oberhausen Triebsees: „Erfolge sind sensationell“ „Die Erfolge von Leona und Aaron sind sensationell, wirklich außergewöhnlich. Der gesamte Verein freut sich riesig für die beiden“, so Nord-Team-Manager Steffen Triebsees. „Aber gerade im Hinblick auf ihr Alter haben auch Elina und Marie tolle Ergebnisse erreicht. Wenn sie weiter mit Spaß und verletzungsfrei dabei bleiben, werden auch ihre Sterne noch richtig hoch aufgehen.“

In der Altersklasse U17 startete Nord-Neuzugang Elina Sonnenschein. Die erst 15-Jährige schaffte es ohne Setzung im Einzel bis ins Halbfinale und damit zu Bronze. Antonia Schaller (TuS Geretsried/11:21, 11:21) war dann eine Nummer zu groß. Auch im Mixed mit Kenneth Neumann (Horner TV) ging es bis ins Halbfinale, wo sie sich den späteren Siegern Jarne Schlevoigt/Julia Meyer (BV Mülheim/15:21, 21:14, 14:21) beugen mussten. Im Mixed war für Elina Sonnenschein mit Cara Siebrecht (TSV Heimaterde Mülheim) im Viertelfinale gegen die bayrische Formation Schaller/Katharina Rudert (21:18, 19:21, 18:21) ganz knapp Endstation.

In allen drei Disziplinen der U15 erreichte die erste 13-jährige Marie Sophie Stern das Viertelfinale. Im Mixed spielte sie mit dem Hessen Mark Niemann (TV Hofheim), im Doppel an der Seite von Amra Bourakkadi (BV Mülheim). Kurioserweise musste das Nord-Eigengewächs am Ende immer Amelie Lehmann (SC Gittersee) zum Weiterkommen gratulieren.

Aber auch Marie Sophie Stern gehörte zu den jüngsten ihrer Alterskonkurrenz und könnte im kommenden Jahr einen neuen Anlauf in der U15 nehmen.