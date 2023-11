U17 von RWO bleibt nach 1:1 gegen Fortuna überm Strich

Oberhausen. Die Asaeda-Elf war gegen Fortuna Düsseldorf das bessere Team, kam aber über ein 1:1 nicht hinaus. Chancen für mehr waren da.

Das Positive vorweg: RWO hält gegen Fortuna Düsseldorf beim 1:1 (1:0) mehr als gut mit und punktet erneut gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt der U17-Bundesliga. „Wir waren besser“, schildert Ken Asaeda aber auch ein enttäuschtes Stimmungsbild aus der Kabine.

Die erste Halbzeit gehörte klar den Kleeblättern, allein Adrijan Pesa hätte schon eine zweifache Führung besorgen können.

Weil das in der Bundesliga aber in der Regel bestraft wird, bekamen die Düsseldorfer einen Elfmeter aus dem Nichts. „Haruto [Shakata] stellt nur den Körper rein“, war das Asaeda eindeutig zu wenig für einen Strafstoß.

Lennox Kappler parierte für RWO einen Strafstoß

Letztlich war es egal, weil Lennox Kappler tadellos parierte und damit sicherstellte, dass Enes Babayigit vor der Pause noch die Führung erzielen konnte. Pesa hatte sich vorher durchgesetzt, der zweite Ball landete beim Mittelstürmer und dann im Netz.

„Da war richtig Wille dabei“, freut sich der Trainer für den belohnten Arbeitsaufwand.

So ging es in die Kabine und auch wenn die Fortuna ihre Phasen hatte, war der Linienchef zufrieden: „Die haben wir überstanden.“ Eine Unachtsamkeit wurde dann jedoch bestraft, nach einem Ballverlust kam RWO nicht mehr in den Zweikampf und ließ Ben Schuberth-Kastner weitgehend unbedrängt in Tornähe spazieren und einschieben (65.).

Doch in der Folge hatten die Kleeblätter den Gegentreffer recht schnell abgeschüttelt und erspielten sich wieder Feldvorteile. „Wir hatten noch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten“, sah Asaeda erneute Möglichkeiten zur Wende.

RWO bleibt vor der Fortuna und überm Strich

Für die größte Chance fehlte dann ganz besonders wenig: Ein schöner Ball aus der Tiefe in die Schnittstelle erreichte den starken Pesa, der ruhig Torhüter Julian Bamberg umkurvte, sich dann aber einem spitzen Winkel gegenüber sah. Uneigennützig spielte er quer für Babayigit, doch der war schon ein paar Schritte zu weit vorne und bekam den Ball leicht in den Rücken gespielt und so letztlich nicht ins Tor.

RWO bleibt mit der Punkteteilung vor Düsseldorf und wegen des 2:2 zwischen Waltrop und Viktoria Köln auch überm Strich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen