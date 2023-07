U17 von Rot-Weiß Oberhausen startet beim MSV Duisburg

Oberhausen. Der Rahmenspielplan für die B-Junioren-Bundesliga 2023/24 steht fest. Auf diese Auftaktgegner darf sich der Kleeblatt-Nachwuchs freuen.

Der Rahmenspielplan für die B-Junioren-Bundesliga in der Saison 2023/24 steht fest. Somit startet die U17 von Rot-Weiß Oberhausen am 5. August auswärts beim MSV Duisburg, während eine Woche später das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln ansteht.

Die Junioren-Bundesliga ist in drei regionale Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West aufgeteilt mit jeweils 14 teilnehmenden Teams. Dazu gibt es die Rückkehr zum ursprünglichen Modus: Statt einer einfachen Runde, wie aufgrund von Covid-19-Auswirkungen in den vergangenen zwei Spielzeiten ausgetragen, spielen die Mannschaften nun an insgesamt 26 Spieltagen mit Hin- und Rückrunde den jeweiligen Staffelmeister aus.

Der Spielplan der RWO-U17 in der Übersicht: 1. Spieltag: MSV Duisburg – RWO (Samstag, 5. August, 11 Uhr); 2. Spieltag: RWO – 1. FC Köln (Samstag, 12. August, 11 Uhr); 3. Spieltag: Borussia Dortmund – RWO (Mittwoch, 16. August, 18.30 Uhr); 4. Spieltag: RWO – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 20. August, 11 Uhr); 5. Spieltag: RWO – VfB Waltrop (Sonntag, 27. August, 11 Uhr); 6. Spieltag: SC Paderborn – RWO (Sonntag, 2. September, 11 Uhr); 7. Spieltag: RWO – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 16. September, 11 Uhr); 8. Spieltag: FC Schalke 04 – RWO (Sonntag, 24. September, 11 Uhr); 9. Spieltag: RWO – Arminia Bielefeld (Sonntag, 1. Oktober, 11 Uhr); 10. Spieltag: Rot-Weiss Essen – RWO (Sonntag, 8. Oktober, 11 Uhr); 11. Spieltag: RWO – Viktoria Köln (Sonntag, 22. Oktober, 11 Uhr); 12. Spieltag: VfL Bochum – RWO (Samstag, 28. Oktober, 11 Uhr); 13. Spieltag: RWO – Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 5. November, 11 Uhr).

Die Rückrunde startet am 11. November. Hinweis: Weiter geht es nach der Winterpause mit dem 19. Spieltag ab dem 18. Februar 2024.

