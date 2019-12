U15 von RWO landet vierten Sieg in Folge

U19 Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt –

ASV Süchteln2:0 (1:0)

Dank eines Arbeitssieges gegen das Schlusslicht schließen die A-Junioren die Hinrunde hinter RW Essen als Zweiter ab. Gegen einen tiefstehenden Gegner tat sich die Mannschaft von Timo Kleer schwer und verpasste es, im ersten Durchgang durch den Kopfball von Niklas Daunheimer früh die Weichen auf Sieg zu stellen. So dauerte es bis nach der Pause, als nach Vorlage von Serhat Sat Stürmer Arman Corbo das erlösende 1:0 gelang (47.). Kurz vor dem Ende war es Sat selbst, der per Freistoß den Endstand herstellte. „Fußballerisch war das nicht das, was wir können. Aber am Ende zählten Resultat und Punkte.“

Arminia: Brieden; Sat, Louma, Hohmann (16. Rychel), Peco (62. Förster), Sow (43. Corbo), Gönül, El Abdouni (79. Kozak), Hasani, Brühl, Daunheimer.





U 17 Niederrheinliga

ETB SW Essen –

RW Oberhausen 1:2

„Eigentlich ein klassisches 0:0“, gibt Ken Asaeda zu. Die drei Punkte nimmt der Linienchef trotzdem gerne. Auf dem nassen Untergrund, gegen hoch attackierende Essener hatten die Kleeblätter zunächst Probleme. „Wir waren ungewohnt nervös.“ Kurz nach dem Seitenwechsel flatterte sich ein Freistoß der Gastgeber zum 1:0 in die Tormitte, doch die Kleeblätter zeigten die entsprechende Reaktion.

Kilian Skolik schob sich in den Strafraum, wurde zu Fall gebracht und verwandelte selbst den Strafstoß. Nun war RWO dran und kombinierte sich zum Sieg. Marcel Rene Ryczak ließ auf Skolik klatschen, der schickte seinen eingewechselten Linksverteidiger auf die Reise und der brachte den Knicker im Tor unter.

RWO: Baldus; K. Yalcin, Licina, Abdeslam, Skolik, A. Yalcin, Zejnaj (58. Bayramusta), Mohsen, Amoah (28. Ryczak), Kader (70. Lang), Ueberfeld.





U 15 Regionalliga

RW Oberhausen –

SC Preußen Münster 1:0 (1:0)

Die U 15 gewinnt das vierte Spiel in Folge und klettert nach einem miserablen Start auf den neunten Tabellenplatz. Dass nächste Woche das Derby gegen RWE (7.) ansteht, dürfte Mo Rifi gelegen kommen.

Gegen Münster brauchte seine Mannschaft, um ins Spiel zu kommen. Dann taten sich insbesondere Brown Amadin mit aufmerksamem Stellungsspiel hervor, Kasper Harbering köpfte alles weg, was ihm vor die Nase kam. Kurz vor der Pause kam Münster nicht mehr hinterher. Lein Tairi machte den Ball am Mittelkreis fest und schickte Nick Ernst. Der ließ sich nicht mehr einholen und bedankte sich bei Tairi per Querpass. Tairi brachte die Kugel zum Tor des Tages unter. „Einen Konter haben wir in der zweiten Halbzeit zugelassen, ansonsten haben sich die Jungs das verdient“, ist Mo Rifi zufrieden.

RWO: Fricke; Amadin, Theunissen, Heleniak, Harbering, Tairi (47. Keibel), Celik (49 Osthoff), Gehrmann, Chassanidis, Böhm (65. Pauls), Ernst (60. Bülbül).





Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt –

FC Kray 0:0

„Das geht in Ordnung“, resümiert Dirk Lomberg. Das Anfangsfeuerwerk der Mannschaft von Lomberg und Aron Maaßen hätte mit einem Tor belohnt werden müssen, doch die Kugel wollte nicht über die Linie. „Fällt das Tor ist es ein anderes Spiel“, weiß Lomberg. Danach kam Kray besser in die Partie, doch ein Treffer fiel auf beiden Seiten nicht.

Arminia: Yaman; Loretan, Marquardt, Minnella, Can (69. Evci), Saieva, Groll, Scheifler, Olgur, Roth, Konzer.