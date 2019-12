TVB-Damen fehlt momentan das Spielglück

Oberliga, Damen: Adler Königshof –TV Biefang 32:31 (15:18):

„Uns fehlt einfach das Match-Glück“, trauerte Dieter Schölwer einem möglichen Punktgewinn hinterher. Die Biefangerinnen präsentierten sich im Angriff wesentlich besser als zuletzt.

Adler stellte mit dem Wiederanpfiff um, kam dadurch zu einem 6:0-Lauf. Die Schölwer-Sieben lag nun hinten und verkürzte den Rückstand im weiteren Verlauf dreimal bis auf einen Treffer. Doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. „Wir haben alles probiert. Die Mädels haben klasse gekämpft. “

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (2), Hegemann (7/3), A. Rosenke (2), F. Spaan, Steinzen (6/3), Schlinkert (1), P. Roesner (3), A. Häßler (4), Schirra, Wilms (3), L. Döller (3).

Verbandsliga, Herren: HSG RW O TV – Tschft. Grefrath 30:22 (15:11): In kämpferischer Hinsicht überzeugten die Rot-Weißen. Im Duell mit dem Schlusslicht verrichteten die Jungs von Trainer Krzysztof Szargiej vor allem in Abwehr einen guten Job. Dahinter waren Fabian Vöpel und später Johannes Baumbach starke Rückhalte. Die spielerische Komponente blieb vielleicht auch deshalb etwas auf der Strecke, weil Patrick Kerger mit einer Wunde am Auge schon früh ins Krankenhaus musste. „Ich hatte im Vorfeld schon ein wenig Druck aufgebaut. Im Angriff war das für meinen Geschmack zu ängstlich“, fehlte Szargiej vorne die letzte Überzeugung.

HSG: Baumbach, Vöpel; P. Kerger (2), Wagner (5), Janduda (2), F. Krämer (1), F. Hanenberg (9/2), Heitzer, Ostroga (3), M. Jany (2), Jankowski (6), D. Kerger.

Verbandsliga, Damen: Mettmann-Sport – TV Biefang II 14:14 (9:9): „Das war ein maximal mittelprächtiges Spiel“, stufte Sebastian Köster ein. Das verdiente Remis erarbeiteten sich die TVB-Damen eindeutig in der Defensive. Der Abwehrverbund funktionierte im Zusammenspiel mit den beiden starken Torhüterinnen Alina Plaga und Celina Winstermann bestens. Köster: „Aus meiner Sicht wäre noch mehr drin gewesen. Unterm Strich ist das aber eine gerechte Punkteteilung.“

TVB: C. Winstermann, A. Plaga; L. Pauly (1), Späh (1), Kunz (1), Prchala, Kottkamp, Ihlo, J. Winstermann, Klaude (1/1), Baum, Konopek (1), Gehrke (4), Krause (5/3).

Landesliga, Herren: TV Borken –TB Oberhausen 41:30 (17:15): Das letztlich deutliche Ergebnis täuschte über die ansprechende Leistung ein wenig hinweg. „Wir haben uns lange nicht unterkriegen lassen und Borken über 45 Minuten die Stirn geboten“, zollte Tim Kullmann seinen Schützlingen ein Lob. Nur schwanden eben nach dem 24:26-Rückstand (40.) zunehmend die Kräfte.

TBO: Klinger; Gelszat (3), F. Lauer (1), Krampe (3/2), P. Buschhorn (7), Moujou, G. Wolter (2), M. Bennewirtz (7), Pörsch (1), Thiedig (6/1).

SC Bottrop –TV Biefang 36:19 (20:11): „Meine Jungs hätten besser im Bett liegen bleiben sollen. Note sechs, setzen!“, war Christian Hoffmeister nach der indiskutablen Vorstellung seiner Mannschaft bedient. Die Biefanger ließen jegliche Aggressivität vermissen. Dazu gesellten sich noch 18 technische Fehler. Torhüter Basti Braam verhinderte gar noch ein größeres Debakel. „So geht’s nicht“, tat sich „Hoffi“ schwer.

TVB: Kleinelsen, Braam; D. Rosin (9/1), Neugebauer (1), P. Neumann (1), Bongers (2), Gehrke, F. Klein (2), L. Westerkamp (3), D. Benninghoff, I. Regolin, Bouvert (1).