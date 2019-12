TV Jahn Königshardt bleibt ungeschlagen

Das war ein Ausrufezeichen! Der TV Jahn Königshardt gewinnt gegen TuS Hilden auch das neunte Spiel in Serie und bleibt weiter ungeschlagen in der Oberliga. Das 85:67 (42:22) war eine beeindruckende Leistung von der ersten bis zur letzten Minute.

Die Gastgeber begannen mit Miguel Castano Perea, Christoph Rzymski, Björn Fischer, Lukas Heinen und Timo Stuchlik und waren das spielbestimmende Team. Sie gewannen den Sprungball und verwandelten den ersten Versuch aus der Mitteldistanz in Person von Fischer zur ersten Führung.

Von Beginn an voll konzentriert unterm Korb

Hilden gelang zwar nach einem Offensiv-Rebound der Ausgleich, danach war aber insbesondere die Arbeit an den Brettern der Faktor, der Hilden jeglichen Rhythmus nahm und im Gegenzug dem TV Jahn schnelle Punkte im Konter offerierte. Lukas Heinen bewarb sich gleich reihenweise für ein Highlight-Tape. Er tankte sich zum 6:3 per Dunk durch, verwandelte danach trotz Foul zum 8:3 und sein Alley-oop nach Zuspiel von Castano Perea würde auch bei YouTube seine Zuschauer finden.

Damit war die erste Duftmarke gesetzt und Hilden nahm die überfällige Auszeit. Die Gäste versuchten, Königshardt aus der Zone zu halten. Hilden machte die Mitte dicht und zwang die Gastgeber zu Würfen aus der Distanz. Und was machte der TV Jahn? Traf sie einfach. Castano Perea aus dem Lauf, Max Krämer nach Rebound freigespielt oder erneut Castano Perea nach geduldigem Hin und Her aus der Ecke. 21:8 – Hilden wurde im ersten Viertel überrollt.

Frühe Foul-Belastung zwang zur Rotation

Doch so ganz ohne Sorgen sollte es nicht weitergehen. Jahn-Coach Sebastian Küppers musste bei der Rotation improvisieren, Heinen hatte früh im zweiten Viertel zwei Fouls gesammelt, Tilman Krusenbaum von der Bank kommend im Minuten-Takt gleich drei. Daher musste Stuchlik unter den Körben eine Menge Minuten abreißen, war dort körperlich häufig eigentlich unterlegen, machte allerdings eine überragende Partie und stand bildlich für seine Mannschaft.

Miguel Castaño-Perea (7) war mit 15 Punkten am klaren Sieg der Königshardter beteiligt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Selbst als Hilden im zweiten Viertel etwas auftaute und durch die flinken Flügel Mustafa Al-Baghdadi und Makaty Mbaye Punkte erzwang, hatte Jahn die richtige Antwort parat. Denn selbst in den Phasen wo Königshardts Offensive stockte, defensiv wurde so gut gearbeitet, dass Hilden nie ernsthaft verkürzen konnte und permanent mindestens einen 15-Punkte-Vorsprung hielt.

Nach der Pause abgezockt

Selbst nach dem Pausentee blieb die Mannschaft von Küppers spielbestimmend. Nicht mehr mit so viel Tempo wie im ersten Viertel, dafür aber abgezockt. Ganz anders Hilden, die sich immer mehr in Diskussionen verzettelten, bis Al-Baghdadi für eine Zuschauerbeleidigung sein Spiel frühzeitig beendete und damit stellvertretend für sein an diesem Abend letztlich chancenloses Team die weiße Fahne hisste.

Küppers: „Ich bin stolz. Was die Jungs defensiv über vier Viertel abgerissen haben, war stark. Besonders unsere beiden Erfahrenen haben eine richtig gute Partie gemacht“, gibt es für Stuchlik und Rzymski ein Sonderlob. „Wir hatten im ersten Viertel ein paar Highlight-Plays, die die Halle und die gesamte Mannschaft mitreißen können.“

Jahn: Castano Perea (15), Rzymski (8), Fischer (11), Heinen (19), Stuchlik (9); J. Krämer (4), M. Krämer (9), Reimann (n. E.), Krusenbaum (5), Gaffga (2), Lohrengel (3), Feller (n. E).