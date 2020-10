TV Biefang-Trainer Mohrhoff: „Das wird kein Zuckerschlecken“

Der erste Saisonsieg gegen Eintracht Duisburg am vergangenen Wochenende hat den Oberliga-Handballerinnen des TV Biefang gewiss Selbstvertrauen gegeben. Genau das werden sie am Samstag auch einsetzen müssen, um den hoch gehandelten Krefelderinnen von Adler Königshof ab 17.30 Uhr in der heimischen Halle Biefang eins auswischen zu können.

„Königshof hat sich für diese Saison viel vorgenommen. Wir treffen auf eine kompakte Truppe, die mit richtig guten Spielerinnen bestückt ist. Das wird kein Zuckerschlecken“, erwartet Harry Mohrhoff anspruchsvolle 60 Minuten. Biefangs Coach appelliert an Einstellung und Kampfgeist. Die Gastgeberinnen sollten in der Abwehr auf den Punkt genau da sein und vorne Ballverluste minimieren. Mohrhoff: „Wir dürfen sie nicht ins Tempo kommen lassen und benötigen eine optimale Wurfquote.“

Johanna Wilms erfährt erst am Samstag nach dem MRT die genaue Diagnose zu ihrer Knieverletzung. Sarah Bauer befindet sich weiter im Urlaub.





Verbandsliga, Herren

TuS Lintorf II –

HC. RWO Sa., 20 Uhr

Nach dem verlorenen Heimspiel gegen Aldekerk II konnte der Fruststachel bei den Rot-Weißen noch nicht gänzlich entfernt werden. „Die Jungs waren zu Beginn der Woche noch ziemlich bedröppelt. Sie wissen aber auch, woran es hauptsächlich lag“, spielt Trainer Krzysztof Szargiej auf die suboptimale Chancenverwertung an. So sollten die Oberhausener morgen Abend auch unbedingt zusehen, dass ihre Abschlüsse besser sitzen.

Der Aufsteiger ist mit gleich zwei Teams in der Verbandsliga vertreten. Letzte Woche setzten sich die Lintorfer beim stark einzuschätzenden Hülser SV auswärts durch und verbuchten damit ihre ersten Zähler. „Das ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Der TuS ist in der Breite hervorragend aufgestellt“, weiß Szargiej. Personaltechnisch wird’s langsam prekär: Lars Jankowski und Patrick Janduda fallen weiter aus. Dazu ist Milosz Ostroga privat verhindert. Der Einsatz von Tobi Schindler (Meniskusprobleme) entscheidet sich erst kurzfristig.





Landesliga, Herren

TV Biefang –

SV Straelen Sa., 19.30 Uhr

Die TVB-Herren stehen Samstag Abend in heimischer vor einer knackigen Aufgabe. Die Gäste spielten schon in der vergangenen Saison bis zum Lockdown oben mit. „Das wird auch erneut der Fall sein“, ist Straelen für Christian Hoffmeister ein heißer Anwärter auf den Aufstieg. „Wir treffen auf ein eingespieltes Team. Sie machen wenig Fehler und spielen mit ihrer Dynamik einen super Ball.“ Trotz der Außenseiterrolle wolle man den Gegner „so lange wie möglich ärgern“, hat sich der Coach Gegenwehr auf die Fahne geschrieben. Martin Proksch muss erneut passen. Die angeschlagenen Gerrit Wolter und Tobias Rölver sind fraglich.

VfB Homberg II –

TB Oberhausen verlegt

Nach der Absage der Partie gegen Biefang am vergangenen Spieltag wegen des Covid19-Verdachts auf Homberger Seite fällt nun aus gleichem Grund auch die eigentlich für Samstag angesetzte Begegnung aus. „Wir wollten am Samstag mal so richtig aufdrehen und endlich loslegen. Homberg hatte bestimmt nur Angst vor uns“, lässt Ulknudel und TBO-Linienchef Tim Kullmann die Humor-Peitsche knallen.