TV Biefang muss in Krefeld eine Schüppe drauflegen

Oberliga, Damen

Adler Königshof –

TV Biefang Sa 18

In der abgelaufenen Saison fuhren die TVB-Damen zwei souveräne Siege gegen die Krefelderinnen ein. Doch seinerzeit waren die Voraussetzungen auch andere. „Das lässt sich nicht eins-zu-eins umsetzen. Wir haben bisher einige Probleme, und Adler ist ähnlich ausgeglichen besetzt wie zuletzt Eintracht Duisburg. Es wird erneut ein Spiel auf Augenhöhe“, prophezeit Dieter Schölwer. Der kehrt nun schon zum zweiten Mal an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Krefeld zurück. „Es ist wieder etwas Besonderes. Aber auch nicht mehr so emotional wie noch im letzten Jahr.“ Die Biefangerinnen müssen in jedem Fall im Torabschluss mindestens eine Schüppe drauflegen. „Das wird ein Schlüssel sein. Hier müssen wir uns zwingend steigern“, weiß der TVB-Trainer. Alina Rosenke muss mit Verdacht auf Muskelfaserriss in der Wade passen.



Verbandsliga, Herren

HSG RW O TV –

Tschft. Grefrath Sa 19.30

Das Tabellenschlusslicht kommt morgen Abend in die Willy-Jürissen-Halle. Und so verwundert es nicht, dass Krzysztof Szargiej zum Ausgang der Partie eine unmissverständliche Absichtserklärung abgibt: „Wir müssen dieses Spiel ohne Wenn und Aber gewinnen.“ So wird es bei den Rot-Weißen neben einer vernünftigen Einstellung einmal mehr auf die nötige Aggressivität im Deckungsverband ankommen. „Damit steht und fällt normalerweise alles.“ Tobi Schindler und Dennis Kerger stehen wieder zur Verfügung.





Verbandsliga, Damen

Mettmann-Sport –

TV Biefang II Sa 19.30

Grundsätzlich war die Leistung bei der achten Saisonpleite zuletzt daheim gegen Ratingen ansprechend. Nur fehlt der TVB-Reserve bisher die Konstanz. „Grundlage wird sicher eine gute Abwehrarbeit sein. Darüber hinaus müssen wir Zug zum Tor entwickeln und in die Nahtstellen gehen“, erklärt Coach Sebastian Köster. „Ein Sieg wäre wohltuend fürs Team. Wir brauchen langsam mal Punkte, um nicht den Anschluss vorzeitig zu verlieren.“



Landesliga, Herren

TV Borken –

TB Oberhausen Sa 18.45

So angespannt war die Personallage eigentlich noch nie. Gleich zehn Ausfälle müssen die gebeutelten Gäste kompensieren. „Spielfähig sieht anders aus. Aber das passt irgendwie zur Gesamtsituation. Da können wir gar keine großartigen Ambitionen haben. Aber eines verspreche ich: Wir werden in Borken mit Anstand antreten. Die Jungs werden sich zerreißen“, stellt sich Tim Kullmann mit seinem TBO-(Rumpf-)Trupp der Aufgabe.



SC Bottrop –

TV Biefang So 11.30

Der Tabellenelfte ist definitiv ein Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. So oder so wollen die Biefanger den Abstand nach unten gerne etwas vergrößern. „Ein Auswärtssieg wäre schon wichtig. Die Bottroper haben eine robuste Truppe. Wir müssen bereit sein, den Kampf anzunehmen und brauchen neben Geduld einfache Tore“, gibt Christian Hoffmeister den skizzierten Matchplan aus. Bedingt durch einige Ausfälle war die Vorbereitung nicht unbedingt günstig. „Aber damit müssen auch wir zurecht kommen“, schaltet „Hoffi“ erst gar nicht in den Jammermodus.



Bezirksliga, Herren

HC Sterkrade 75 –

DJK Adler 07 Bottrop Sa 18

Handball-Enthusiasten aufgepasst: In der Biefang-Halle steigt morgen Abend, 18 Uhr, das ultimative Spitzenspiel. Beide Teams sind noch ungeschlagen, Adler sogar verlustpunktfrei. „Wir freuen uns sehr. Die Halle dürfte proppenvoll sein, und mit unseren Fans im Rücken wollen wir es dem Favoriten so schwer wie möglich machen“, hofft Sterkrades Coach Marius Bruckwilder auf spannende und intensive 60 Minuten.