Oberhausen. In der Volleyball-Verbandsliga gewann der Turnerbund Osterfeld das Stadtderby beim TV Jahn Königshardt mit 3:2. Spannung bis zur letzten Sekunde.

Turnerbund Osterfeld holt sich den Derby-Sieg gegen TV Jahn

Verbandsliga, Damen TV Jahn Königshardt – Turnerbund Osterfeld 2:3: Spannung bis zur letzten Sekunde: Mit 3:2 bezwang der Turnerbund Osterfeld im Verbandsliga-Stadtderby den TV Jahn Königshardt. Durch diesen Erfolg bleibt der Aufsteiger von Egbert Spickenbom auf Platz zwei der Tabelle, wobei der Trainer durchaus mit der Vorstellung seiner Mädels haderte. „Heute haben wir teilweise die schlechteste Leistung der Saison gezeigt. Block, Annahme und vor allem die Angaben waren katastrophal. Doch die Mannschaft hat Moral bewiesen und über den Kampf in das Spiel gefunden.“

Enttäuscht war dagegen Hans-Gerhard Martin, dessen Team ganz knapp den möglichen Derby-Sieg verpasste. „Schade, dass wir so viele Chancen liegen gelassen haben. Heute war mehr drin.“ Dabei wurde dank guter Aufschläge und Angriffe der erste Satz gewonnen (25:18). Auf der anderen Seite leisteten sich die Osterfelderinnen zu viele individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten.

Martin-Team gibt sich nicht geschlagen

Die Turnerbund-Abwehr vom TBO konnte sich im gesamten Spiel nicht auf die Angriffe der Gegner einstellen. Ungewohnt war auch, dass der Block in der Mitte nicht so effektiv war, wie in anderen Spielen. Da die Pässe zu schlecht waren, wurden die Mittelangreiferinnen auch nicht optimal eingesetzt.

Das Team von Hans-Gerd Martin (l.) belohnte sich am Ende trotz einer guten Leistung nicht mit dem Derby-Sieg. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Im zweiten und dritten Satz lief es für die Gäste aus Osterfeld ein wenig besser. Immer noch wurden viele Fehler gemacht, aber auch starke Punkte geholt. Mit der Einwechselung von Lena Kels und Libera Koslowski kam mehr Sicherheit ins Spiel.

Satz zwei ging mit 25:21 an das Spickenbom-Team. Zunächst gelang es den Gastgebern, den dritten Satz wieder ausgeglichener zu gestalten, aber bei Satzmitte war zunehmend die Luft raus. Die Folge war ein 18:25 aus Sicht der Königshardterinnen. Doch so einfach wollte sich das Martin-Team nicht geschlagen geben. Mit der Einwechslung von Julia Appelt kam wieder frischer Wind.

Sonja Henkel behält die Nerven

Über die gesamte Spielzeit war der Mannschaft von Spickenbom eine gewisse Nervosität anzumerken. Das Derby hat doch immer noch einen besonderen Charakter. Dank einer guten Abwehrarbeit und starken Angriffen setzten die Hausherren Osterfeld zudem stark unter Druck und erzwangen mit dem 25:21 den Entscheidungssatz. Dabei lief der Turnerbund bis zum Schluss hinterher. Beim Spielstand von 12:12 kam Sonja Henkel zur Angabe. Im gesamten Spiel waren Angaben nicht die Osterfelder Stärke, aber Henkel behielt die Nerven und servierte drei starke Angaben.

Zwei direkte Punkte durch schlechte Annahme und ein starker Block von Pilawa beendeten das Spiel zu Gunsten der Osterfelderinnen. Spickenbom: „Vor allem der große Kader meines Teams hat mit zum Sieg geführt. Alle wurden gebraucht und konnten positive Akzente setzen. Das werden wir erst mal genießen.“

Tbd Osterfeld: Hamsagic, Kels, Keller, Duk, Henkel, E. Pilawa, Freyth, Koslowski, Mavarani, Abramowski, Misia, Wille.

TV Jahn: Kissmann, Appelt, S. und L. Otto, Treder, Schroers, T. und M. Martin, Sinke, van Acken.

Bezirksliga, Frauen TV Jahn Königshardt II – MTG Horst 0:3: Die “Zwote“ des TV Jahn ging mit großer Motivation ins Spiel, wegen sehr starker Aufschläge der gegnerischen Mannschaft ging der Satz mit 25:10 jedoch an die Essener. Der zweite startete mit einer Führung der Jahn-Mädels, doch auch dieser ging abschließend mit 18:25 verloren. Gleiches galt auch für Satz Nummer drei (19:25).

TV Jahn II: Alsdorf, Böing, Donath, Fuschi, Gutzeit, Holst, Kallenberg, L. Pahl, J. Pahl, Wegner.

Bezirksliga, Frauen TV Jahn Königshardt III – SV Blau-Weiß Dingden 0:3: Die Dritte musste sich gegen den Tabellenführer behaupten. Dies gelang den Jahnern in großen Teilen des Spiels sehr gut und die Gastgeberinnen brachten sich auch zeitweise in die Führungsposition. Durch gut platzierte Angriffe und eine gute Feldabwehr wurden viele Punkte erzielt. Am Ende reichte es jedoch nicht aus, um die erfahrenen Gegner aus Dingden zu schlagen.

TV Jahn III: Jaskolski, Spaltmann, Graeser S. Karius, Hagenacker, Krebs, Graeser J., Teichmüller, Wunsch, Boywitt, Folly, Podszuweit.