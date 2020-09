Turnerbund Osterfeld feiert Heimstart nach Maß

Oberhausen. Zwei Siege gab es für die Oberhausener Verbandesliga-Frauen vom TV Jahn Königshardt und vom Tbd. Osterfeld.

Verbandsliga, Frauen: Solingen Volleys – Jahn Königshardt 2:3: Nach ausgeglichenem Beginn ging Solingen in der Satzmitte durch gute Aufschläge und Angriffe vier Punkte in Führung, was bis Satzende nicht mehr aufzuholen war (22:25). Im zweiten Abschnitt spielten die Jahn-Damen von Trainer Hans Gerd Martin konzentrierter. Weniger Eigenfehler und gute Angriffe folgten, auch im Aufschlag wurden direkte Punkte erzielt: 25:19.

Im dritten Satz kam das Team nach schlechtem Beginn wieder etwas heran, schaffte es aber auch, ganze acht Aufschläge zu verschlagen: 20:25. Aber jetzt steigerte sich Jahn im Aufschlag, gewann den nächsten Abschnitt 25:12 und spielte den Entscheidungssatz nahezu fehlerfrei mit 15:6. Neben der guten Mannschaftsleistung in einem schwierigen Spiel ist die gute Angriffsleistung von Svenja Otto zu erwähnen.

Jahn: T. Martin, Otto, Mahneke, Kempkes, Kißmann, van Acken, Voß, Wegmann und Treder.

Tbd. Osterfeld – Rumelner TV 3:0 (25:16, 25:22, 25:21): Das erste Heimspiel lief für die Osterfelder Damen sehr gut: 25:16, 25:22, 25:21. Mit einer sehr starken mannschaftlichen Leistung wurde Rumeln klar besiegt. Zwar konnten die Osterfelder nur mit sechs Spielerinnen antreten, doch damit wurde anscheinend mehr Kampfgeist geweckt.

Rumeln sofort unter Druck gesetzt

Von Beginn an wurde Rumeln unter Druck gesetzt. Starke Angaben und vor allem eine sicher Annahme waren der Garant für den Sieg. Die Abwehr wurde von Libera Julia Freyth organisiert. Im Training wurde besonders auf das variable Zuspiel viel wert gelegt. Zuspielerin Mira Duk setzte die Vorgaben von Trainer Egbert Spickenbom sehr gut um. Auch die Sicherung des Blocks brachte viele Bälle ins Spiel, so dass Mira Duk öfters die Außenangreiferinnen gut ins Spiel brachte.

Dort sorgten Anna Böckers und Nadine Abramowski für überlegte Punkte. Angriffe der Gegner wurden regelmäßig vom starken Mittelblock abgefangen. Insgesamt lief dieses Spiel durchweg konzentrierter als in der Vorwoche. Auch Rückstände von mehreren Punkten brachten den Tbd., der am Wochenende von Coach Hamsagic betreut wurde, nicht aus der Ruhe.

Tbd.: Duk, Henkel, Pilawa, Abramowski, Mavarani, Böckers, Freyth, Koslowski

Bezirksliga Frauen: Jahn Königshardt II – Jahn Königshardt III 3:1: Am ersten Spieltag gilt traditionell: Derby-Zeit! Wie immer wollten sich beide Teams nichts schenken und starteten ambitioniert. Im ersten Satz dominierte die Zweitvertretung (25:18) und ging beflügelt auch mit 25:22 durch den zweiten. Wäre es nach den Mädels der Zweiten, hätte der dritte Satz das Spiel kurz und schmerzlos beendet.

Jahn II holt den Derbysieg gegen Jahn III

Doch Abstimmungsprobleme, eigene Fehler und verschenkte Angaben ließen sie die dritte Damen ziehen (21:25). Im vierten Abschnitt ging die Dritte wieder in Führung, doch Jahn II drehte im richtigen Moment und schloss zum 25:23 ab.

Jahn II: J. Pahl, Wegner, Donath, Kallenberg, Alsdorf, T. Gentidou, Gutzeit, Brinks, Fuschi, Böing, Raake, Holst.

Bezirksklasse Frauen: Jahn IV – TV Voerde II 3:0 (25:16, 25:17, 25:19).

Jahn IV: Graeser, Erol, Holewka, Kohlmann, Abbas, Keuken, Butindari, Volkner; Trainer Graeser.