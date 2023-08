Turnerbund Oberhausen feiert gelungene Saisoneröffnung

Eine gelungene Saisoneröffnung feierte die Handball-Abteilung vom Turnerbund Oberhausen in der Willy-Jürissen-Halle.

Eine gelungene Saisoneröffnung feierte die Handball-Abteilung vom Turnerbund Oberhausen in der Willy-Jürissen-Halle. Diese stand bekanntlich unter dem Benefizstern. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Möwennest“ darf sich in den kommenden Tagen über einen schönen Spendenbetrag freuen. Trotz sportlicher Niederlage gegen den Nordrheinligisten TV Korschenbroich scheinen die Landesliga-Herren vom TBO für den Ligaauftakt am kommenden Wochenende gerüstet zu sein.

„Die Anstrengungen haben sich gelohnt, der Ablauf funktionierte reibungslos“, bilanzierte Max Barentzen vom Orga-Team zufrieden. Die Zuschauerzahl hätte - gemessen an den Besuchern von extern - durchaus etwas höher liegen können. Diejenigen aber, die vor Ort waren, hatten ihre Freude an der unterhaltsamen Veranstaltung.

TBO-Trainer Tim Kullmann: „Wir waren die meiste Zeit voll Augenhöhe“

Die F-Jugend vom TBO begeisterte in ihrer Partie gegen den Nachwuchs vom Tusem Essen und gewann mit 11:8. Die männliche Zweitvertretung der Gastgeber musste sich anschließend mit 27:34 gegen die „Dritte“ vom Tusem geschlagen geben. Die TBO-Landesliga-Frauen setzten sich mit 32:22 gegen die weibliche A-Jugend von der DJK Tura 05 Dümpten durch.

Höhepunkt war die abschließende Begegnung der TBO-Herren gegen Korschenbroich. Der Landesligist verkaufte sich beim 23:33 (15:20) gegen den Aufstiegsaspiranten zur 3. Liga richtig teuer. „Unsere erste Halbzeit war mit das Beste, was ich je von meiner Mannschaft gesehen habe. Respekt! Wir waren die meiste Zeit voll Augenhöhe. Dem sympathischen TVK wünschen wir für den Aufstieg alles Gute“, so Trainer Tim Kullmann. (sts)

