Die Bewegungstüten kamen beim TTCO bestens an.

Tischtennis im Norden TTC Osterfeld ist zurück an den Platten

Oberhausen. Nach der Sanierung der Halle der Robert-Koch-Schule kehren die Tischtennisspieler des TTC Osterfeld bestens gelaunt zu ihren Platten zurück.

Auch beim TTC Osterfeld 2012 war die Zeit der Entbehrung in den Wintermonaten besonders für den Jugendbereich schwer, da der Tischtennis-Sport mit den Einschränkungen nicht möglich war. Die Kinder wurden entsprechend mit kleinen Geschicklichkeitsübungen für zu Hause versorgt oder konnten sich die vereinseigenen Mini-Tischtennisplatten ausleihen.

Seit Mitte März trainierte die Jugend wieder. Zwar ungewohnt draußen auf dem Sportplatz oder im Wald, und größtenteils ohne Schläger, aber immer mit großer Leidenschaft. Für mehr Abwechslung beim alternativen Training sorgten die Bewegungstüten der Sportjugend Oberhausen, welche noch durch Ersatztüten des Vereins ergänzt wurden.

Training auch wieder in der GSO möglich

Mit dieser besonderen Aktion schaffte der SSB Oberhausen neue Impulse und Variabilität in das alternative Training. Die Tüten waren für den TTC eine willkommene Unterstützung. Mit den aktuellen Lockerungen kann der TTC endlich auch wieder Training in der Halle der GSO anbieten, so dass interessierte Kinder und Jugendliche nach Anmeldung und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen willkommen sind.

Darüber hinaus absolvierten zwei Trainingshelfer den E-Learning Kurs für die Starter-Ausbildung und sammelten weitere Erfahrungen für die Trainingspraxis, sodass der Verein in Zukunft qualitativ besser aufgestellt ist.

Dank des Vereins für treue Mitglieder

Ebenfalls wurde die überfällige Sanierung der Sporthalle am neuen Standort der Robert-Koch-Schule beendet, so dass endlich in der gewohnten Umgebung trainiert werden kann. Auch den Mitgliedern kam der Verein entgegen und setzte als Dank für die Treue den ersten Quartalsbeitrag aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen