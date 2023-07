Transfercoup! Rot-Weiß Oberhausen holt Moritz Stoppelkamp

Wird in der neuen Saison das RWO-Trikot tragen: Moritz Stoppelkamp.

Oberhausen. Nun ist es offiziell: RWO verpflichtet Ex-MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp. Was Spieler und Sportchef Patrick Bauder zum Transfercoup sagen.

Nun ist es offiziell: Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet Moritz Stoppelkamp zur neuen Saison. Der Offensivspieler, der bereits von 2008 bis 2010 das Kleeblatt auf der Brust trug, wird nun wieder im Stadion Niederrhein auflaufen.

Der in Duisburg geborene Stoppelkamp durchlief die Jugendabteilungen des MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen. 71 Einsätze in der Bundesliga, stehen neben 223 Zweitliga-Spielen, fünf Europa League-Partien und 22 Spielen im DFB-Pokal für ihn zu Buche. Während dieser Zeit lief Stoppelkamp für Hannover 96, 1860 München, den SC Paderborn, den Karlsruher SC und den MSV Duisburg auf. Im Trikot der Paderborner erzielte der Stürmer aus 82 Metern das weiteste Tor der Bundesliga-Geschichte und das Tor des Monats September 2014.

Moritz Stoppelkamp: „Ich habe wieder Lust auf Fußball“

„Mit Moritz konnten wir einen Spieler zurück nach Oberhausen holen, der mit seiner Qualität und seiner Erfahrung die Mannschaft noch einen Schritt weiter nach vorne bringt. Wir sind sehr glücklich, dass Moritz zurück ist, und freuen uns ihn mit an Bord zu haben“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder gegenüber den Vereinsmedien.

„Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich zurück in Oberhausen bin. Ich habe wieder Lust auf Fußball. Einige Gesichter kenne ich noch aus vergangenen Tagen und freue mich jetzt die Jungs kennenzulernen und dann in der Saison gemeinsam anzugreifen“, berichtet Stoppelkamp.

RWO absolviert bis kommenden Samstag ein Trainingslager in Duisburg

Auch RWO-Trainer Jörn Nowak dürfte sich über den prominenten Neuzugang freuen, hatte der 37-Jährige doch unmittelbar nach dem letzten Testspiel gegen die DJK Vorwärts Lette am vergangenen Samstag gegenüber dieser Redaktion erklärt: „Moritz ist ein Spieler, mit dem wir uns beschäftigen, weil er auf dem Markt ist. Er ist absolut fit und hat auch letzte Saison nachgewiesen, dass er immer noch ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann. Wenn da was möglich ist, gerne.“

Von Dienstag bis Samstag absolvieren die Rot-Weißen ein Trainingslager an der Sportschule Wedau. Am Mittwoch steht im Rahmen dessen ein Testspiel auf Rasenplatz 6 gegen Oberligist Ratingen 04/19 an. Der Anstoß der Partie erfolgt um 18.30 Uhr. Samstag geht die Reise zum Abschluss des Trainingslagers zu einem noch unbenannten Gegner, gegen den unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird.

