Trainer bleibt: Arminia Klosterhardt schielt auf Oberliga

Cheftrainer Marcel Landers und sein „Co“ haben bei Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt verlängert. Ein Ziel ist auch die Fußball-Oberliga.

Seine Motivation für eine fünfte Saison als Cheftrainer von Arminia Klosterhardt zieht Marcel Landers natürlich auch aus der günstigen Lage in der Fußball-Landesliga. Die DJK hat als Tabellendritter noch alle Chancen, den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen. Dazu ist bekanntlich Platz eins vonnöten, den der SV Scherpenberg bei sechs Punkten Vorsprung einnimmt.

„Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft, die Spaß macht. Und unser Weg ist auch noch nicht zu Ende. Wenn es um Platz eins geht, sage ich nur: Wir werden es versuchen“, hebt der 38-jährige Landers, der ebenso wie sein Co-Trainer Nils Keiser (30) für die Spielzeit 2023/24 seine Zusage gegeben hat, hervor. Günstig wäre es natürlich, zur Wiederaufnahme der Punkterunde am 26. Februar gleich mit einem Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Mülheimer FC 97 zu starten.

Im Hinspiel gelang ein 2:1-Sieg. „Ein erneuter Erfolg könnte uns auch für die Köpfe einen Schub geben“, betont Landers dazu, fügt aber auch an: „Verlieren ist für uns verboten.“ Der ehemalige Zweitliga-Verteidiger von RWO hat deshalb seine Grün-Weißen in der Winterpause gezielt verstärkt. Der von Oberligist TVD Velbert geholte Angreifer Jan-Niklas Pia bewies in den Tests viel Zug zum Tor und dürfte die Offensive der Arminen, in der Mittelstürmer Joel Zwikirsch wieder beschwerdefrei auflaufen kann, beflügeln.

Arminia Klosterhardt: Personelle Qualität gesteigert

Auf der Sechser-Position fühlt sich Fatih Gönül wohl. Der 22-Jährige kehrt von Oberligist Schwarz-Weiß Essen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Vor einem Zwischen-Intermezzo bei Ligakonkurrent Sterkrade-Nord war Gönül Kapitän der Klosterhardter A-Jugend.

„Wir haben personell unsere Qualität gesteigert“, versichert Trainer Marcel Landers. Dazu gibt es im Kader aktuell nur wenig verletzungsbedingte Baustellen. Niklas Daunheimer und der auf der rechten Mittelfeldseite agierende Philipp Melzer stehen nach Pausen wieder im Saft. Samuel Zegadlo ist noch leicht angeschlagen.

Klosterhardt mit Tabellenführer auf Augenhöhe

Schon in den bisherigen 15 Partien haben die Klosterhardter gezeigt, dass sie mitspielen können. Auch gegen Ligafavorit SV Scherpenberg. Der setzte sich Ende November am Hans-Wagner-Weg aber trotz eines Arminia-Sturmlaufs in der zweiten Halbzeit etwas glücklich mit 2:0 durch. „Das 0:1 in Bedburg-Hau oder das 2:2 zu Hause gegen Hönnepel haben mir mehr weh getan. Da haben wir Punkte liegen lassen“, hebt der Coach hervor.

Wieder bei Arminia Klosterhardt: Fatih Gönül (rechts), hier im Test Ende Januar gegen Viktoria Buchholz. Foto: Michael Dahlke / FFFS

Der rechnet neben Scherpenberg und Mülheim übrigens auch noch Fichte Lintfort in den Titelkampf mit ein. Der spielstarke Tabellenvierte holt am Karnevalssamstag die Partie beim Tabellenletzten VfB Bottrop nach, könnte mit einem Auswärtssieg zu Klosterhardt punktemäßig aufschließen und hätte nächsten Sonntag dann gleich Spitzenreiter SV Scherpenberg vor der Brust.

Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen im Nacken

Aktuell arbeiten die Arminen auch schon auf die neue Saison hin. „Die Gespräche mit Spielern haben begonnen. Es gibt auch schon einige Zusagen. Die Signale sind bisher recht positiv“, berichtet Trainer Landers, ohne allerdings ins Detail gehen zu wollen. Seine Elf hat es jedenfalls sportlich in den Beinen, die Saison 2023/24 in der fünfthöchsten Liga zu bestreiten.

In Oberhausen wären die Grün-Weißen, die als Ausbildungsverein seit langem auf eine hervorragende Nachwuchsarbeit setzen und mit einem Altersschnitt von 21,5 Jahren in der Landesliga starten, dann die sportliche Nummer zwei hinter RWO. Vom Kleeblatt wäre Klosterhardt sogar nur eine Liga getrennt.

Arminia Klosterhardt testet am Dienstag TuSEM Essen

Übrigens: Die Arminia muss vor dem finalen Testspiel der Winter-Vorbereitung erneut den Gegner tauschen. Nachdem der Marler Bezirksligist VfB Hüls abgesagt hatte, war A-Kreisligist Blau-Weiß Fuhlenbrock für diesen Freitagabend eingesprungen. Doch der A-Kreisligist bekommt keine Mannschaft zusammen.

Die Klosterhardter werden nun am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) gegen Landesligist TuSEM Essen testen.

Die Landesliga-Saison wird wieder am 26. Januar aufgenommen. Dann kommt es für den Tabellendritten gleich zum Heimduell mit dem Rangzweiten Mülheimer FC 97.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen