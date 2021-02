Traditions-Turnier des TTC Osterfeld fällt wieder aus

Oberhausen. Der Oster-Klassiker in der GSO fällt zum zweiten Mal Corona zum Opfer. Aber Ostern 2022 soll das Zehnjährige der Osterfelder gefeiert werden.

Keine guten Nachrichten gibt es für alle Freunde des Osterfelder Osterturniers. Entsprechend dem Beschluss des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes vom 13. Februar sind alle Turnierausrichtungen bis zum 11. April untersagt. Damit muss der TTC Osterfeld 2012 die Austragung seines alljährlichen Tischtennisturniers zu Ostern nach 39 Ausgaben zum zweiten Mal in Folge absagen.

Auch intern war man bereits der Überzeugung, dass man auch in diesem Jahr auf eine Ausrichtung verzichten werde, da das Pandemie-Geschehen keinen deutlichen Positivtrend erkennen ließe und somit die Wiedereröffnung der Sportstätten bis Ostern fraglich bleibt. Selbst bei einer vorzeitigen Öffnung wäre man wohl ohne die notwendigen, sicherheitsbedingten Einschränkungen nicht auf eine tragfähige Grundlage gekommen.

Der Höhepunkt des Vereinslebens

Das Osterturnier war stets der große Höhepunkt für den Verein und ein wichtiger finanzieller Eckpfeiler. Der Verein bedauert zutiefst, dass das Familientreffen der Plastikballkünstler erneut ausfallen wird.

Wie im vergangenen Jahr bleibt lediglich die Hoffnung auf Besserung der Gesamtsituation. So dass dann im kommenden Jahr, in dem der TTC Osterfeld sein 10-jähriges Bestehen feiert, der Verein mit der 40. Auflage des Traditionsturniers an die guten alten Zeiten anknüpfen kann.

