Torwarttrainer Nuri Can verlässt RWO nach zehn Jahren

Oberhausen. Beruflich ist Nuri Can fortan mehr gefordert und kann nicht mehr zu 100 Prozent den Job als Torwarttrainer bei RWO ausfülllen. Er hört auf.

Torwart-TrainerNuri Can und Rot-Weiß Oberhausen gehen nach zehn Jahren getrennte Wege. „Nuri ist mit dem Wunsch nach einer vorzeitigen Auflösung seines Vertrages an uns herangetreten. Dieser, seiner ganz persönlichen Entscheidung, wollten wir nicht im Wege stehen und haben daher zugestimmt“ sagt Patrick Bauder, sportlicher Leiter der Kleeblätter.

Can, der aus beruflichen Gründen kürzer treten muss, wechselte zur Saison 2013/2014 vom SC Hassel an die Lindnerstraße und stand 58 Mal für die U23 der Rot-Weißen zwischen den Pfosten. Zur Saison 2017/18 wechselte er ins Trainer-Team von Mike Terranova und bekleidete den Posten des Torwart-Trainers für sechs Jahre. In seiner Zeit wurde der Deutsch-Türke mit RWO 2018 Pokalsieger und war maßgeblich an der Ausbildung von Justin Heekeren beteiligt, der 2022 zum FC Schalke 04 wechselte.

RWO bleibt der Herzensverein von Nuri Can

Can: „Ich habe wundervolle Jahre erlebt. Ich habe die Chance bekommen, mich zu entwickeln und bin für das in meine Person gesetzte Vertrauen sehr dankbar. RWO wird immer einen großen Teil in meinem Herzen haben. Leider haben sich bei mir beruflich einige Dinge verändert“, erklärt er die Gründe für die Trennung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen