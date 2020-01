Torwart “Kolti“ führt Sterkrade-Nord zum Titel

Am Ende waren sich alle Beteiligten einig. Mit dem SV Adler Osterfeld und der Spvgg. Sterkrade-Nord standen die beiden besten Mannschaften im Endspiel der Ü 35-Stadtmeisterschaften. Nach den regulären zehn Spielminuten in der Willy-Jürissen-Halle stand es 0:0, die Entscheidung musste im Neunmeterschießen fallen. Hier parierte Sterkrades Schlussmann Andreas Koltermann den entscheidenden Neunmeter von André Badur und avancierte so zum Matchwinner für seiner Nordler. Aber nicht nur wegen dieser einen Aktion – „Kolti“ spielte von Beginn an ein überragendes Turnier.

„Wir hatten im Spiel zwei dicke Chancen, die wir nicht genutzt haben. Aber Sterkrade-Nord hat den Titel verdient gewonnen“, erkannte Udo Hauner auf Seiten der Rothebuscher neidlos an. „Kolti war früher schon ein überragender Torhüter.“

Lob auch an die Kollegen auf dem Feld

Die Lobeshymnen gab der groß gewachsene „Schnapper“ direkt weiter. „Die Jungs haben super gearbeitet. Da sieht man, wie wichtig Zusammenhalt in einer Mannschaft ist“, sagte Koltermann bescheiden. Aber nicht nur bei den Schmachtendorfern und den Osterfeldern, die mit Thomas Verwaayen ebenfalls einen Top-Torwart zwischen den Stangen hatten, zeigten die Alten Herren, dass sie das Fußballspielen nicht verlernt haben.

Es war ein tolles Turnier auf sportlich hohem Niveau und gut besucht obendrein. Das freute besonders die Verantwortlichen. „Die Vorrunde war schon klasse, aber die Endrunde hat das nochmal getoppt. Es war ein rundum gelungener Nachmittag. Es hat richtig Spaß gemacht“, war Fachschaftsleiter Dieter Wilms voll des Lobes für das Ü 35-Turnier, das in den vergangenen Jahren -- aus welchen Gründen auch immer – von den Zuschauern nicht angenommen wurde.

Nuancen entscheiden

Die Zuschauer haben ihr Kommen jedenfalls nicht bereut. Adler Osterfeld und Sterkrade-Nord setzten sich in ihren Gruppen B und D relativ deutlich durch. Spannender hingegen ging es in den Gruppen A und C zu. Hier hatte der Spielclub 20 am Ende dank eines 4:3-Abschlusssieges gegen den PSV wegen der mehr erzielten Tore gegenüber Arminia Lirich knapp die Nase vorn. „Zweimal zurückgelegen und am Ende noch 4:3 gewonnen. So spannend hätten wir es nicht machen müssen“, schnaufte SC-Stürmer Andreas „Else“ Elsenrath durch. Auf der anderen Seite wusste Lirichs Obmann Wolfgang Hattert: „Gerade bei diesen Dreier-Gruppen entscheiden am Ende Nuancen. Sicherlich hat die Mannschaft, die das letzte Spiel bestreitet, einen Vorteil.“

Dass das nicht immer ausschlaggebend sein muss, zeigte die Gruppe C. Hier hatte Rot-Weiß Oberhausen vor dem letzten Spiel gegen Blau-Weiß Oberhausen alle Trümpfe in der Hand – und schied nach einem 2:2 vorzeitig aus. Enttäuschung bei den Kleeblättern. „Wir haben uns richtig doof angestellt“, haderte Uwe Schlipper. Team-Manager Achim Meyer, der sich ein paar Tage zuvor verletzt hatte und somit nicht aktiv mitwirken konnte, dazu: „Wir haben keinen guten Tag erwischt.“

06/07 doch noch im Halbfinale

Enttäuschung auf der einen, Freude auf der anderen Seite. „Damit habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet“, gestand 06/07-Torwartlegende Frank Langela lachend. Die Tackenberger zogen, auch dank eines klasse aufgelegten Murat Cebeci, ins Halbfinale ein.

Hier zogen sie allerdings gegen den späteren Sieger Nord den Kürzeren (2:3). Im anderen Halbfinale drehte Adler einen 0:2-Rückstand gegen die „Knappen“. „So etwas darf uns nicht passieren“, wusste Andreas Ulrich auf Spielclub-Seite.

Der verfolgte das Neunmeterschießen um Platz drei vom Vorraum aus. „Das ist nichts mehr für meine Nerven“, scherzte der frühere Angreifer und lobte die Kollegen, die mit 3:1 gegen 06/07 die Oberhand behielten: „Gut gemacht, Jungs!“

„Toto“ und „Ratte“ vorn

Zu den besten Torschützen des Turniers wurden Torsten Jablonski und Mike Ratkowski (je sieben) gekürt. Michael Ohnesorge von Nord traf sechsmal, Elsenrath fünfmal.

Nach dem eingangs erwähnten Finale ließen die Stars vergangener Tage den Abend bei dem einen oder anderen Kaltgetränk ausklingen. Einige Recken von Adler Osterfeld, Sterkrade 06/07 und von RWO zogen sogar noch weiter und kehrten gemeinsamen (zum Teil mit ihren Frauen) in eine nahe gelegene Alstadener Gaststätte ein. Ein rundum gelungener Nachmittag. Da bleibt nur zu sagen: Wiederholung erwünscht!