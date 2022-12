Tom Birk und Alani Bräutigam für den PSV auf Rekordjagd

Oberhausen. Der Oberhausener Schwimm-Nachwuchs des PSV sammelte beim Pokalschwimmen in Bottrop zahlreiche Pokale und Bestzeiten ein.

Spannende Wettkämpfe lieferten sich die Aktiven der Nachwuchsmannschaft des PSV beim 6. Pokalschwimmen der SVg Bottrop 1924. Mit 310 Schwimmer:innen aus 17 verschiedenen Vereinen und bei 1946 Einzelstarts maßen sich die Aktiven des PSV-Teams und belohnten sich mit vielen persönlichen Bestleistungen und Pokalen.

Dabei stellte Tom Birk (Jg. 2013) die meisten – insgesamt sechs PSV-Altersklassenrekorde der männlichen Neunjährigen – ein: darunter 100 m Schmetterling in 1:39,18min, 100 Rücken in 1:32,07min, 100 und 200 Lagen 1:29,60min und 3:27,99min und 200 Brust in 3:44,24min. Über 50 Schmetterling unterbot er seinen eigenen Altersklassenrekord um knapp eine Sekunde in 39,68 Sek. Auch Alani Bräutigam (Jg. 2012) gelang es, über die 50 Brust in 41,92 sek. den Altersklassenrekord der weiblichen 10-Jährigen zu unterbieten.

Sieben Starts in offenen Finals

In den Finalläufen zeigten die Aktiven des PSV, dass sie auch ganz vorne mitschwimmen können. So erreichten sie insgesamt 25 Teilnahmen an Jugendfinals und sieben Starts in offenen Finals.

Besonders erfolgreich im Jugendfinale waren Emma Alferding, Fabian Schäfer und Felix Birk. Für Alferding ging es bei jedem Finalstart aufs Treppchen. Hier erschwamm sie sich einen goldenen, zwei silberne und einen bronzenen Pokal. Für Schäfer ging es bei drei von vier Jugendfinalstarts aufs Podest, für ihn gab es zwei Mal Silber und einmal Gold. Birk nahm an zwei Jugendfinals teil, über die 100 Rücken wurde er dritter.

Im offenen Finale schwammen für den PSV Lena Mackowski, Nikita Kaslauskis, Maxim Kroschka und Shayenne Tetzner. Letztere verpasste um knapp vier Zehntel den Sieg und brachte den silbernen Pokal heim.

Viele Aktive werden in der NRW-Saisonbestenliste in vielen Strecken und Lagen vorne verzeichnet, was sie teilweise mit ihren neuen Bestzeiten noch verbesserten.

Trainerteam war stolz auf die Athleten

Das Trainerteam um Alwine Franzolet, Justin Laurien, Angelina Dumrauf und Thomas Spliethoff beglückwünscht die Aktiven herzlich zu den Leistungen. „Sie haben sich als ein großes Team gezeigt. Es wurde gegenseitig angefeuert und gekümmert“, waren sich die Trainer einig und fassen das Ergebnis zusammen: „Solche Ergebnisse am Jahresende zeigen, dass wir im Training die richtigen Prioritäten setzen!“

Dies war für einige schon der letzte Wettkampf des Jahres. Für einige heißt es, die letzten Trainingstage zu nutzen, bevor es zum NRW-Finale der DMSJ und des Kids-Cups in Wuppertal geht. Hier möchte der PSV am Wochenende die Schwimmoper zum Kochen bringen.

Jetzt geht es nach Wuppertal in die Schwimmoper

Die Ergebnisse (Gold, Silber, Bronze): Abishanth Markanduu (0, 1, 1), Alani Bräutigam (3, 0, 1), Alexander Guschel (2, 2, 2), Amelie Jonas (5, 3, 0), Annika Schäfer (4, 2, 1), Aurelia Spitz Leal (5, 0, 1), Dennis Benske (1, 2, 2), Elsa Stephan (1, 1, 1), Emma Alferding (5, 4, 1), Fabian Schäfer (1, 5, 1), Felix Birk (5, 3, 1), Felix Dumrauf (1, 4, 2), Finya Stahl (3, 2, 2), Greta Keil (0, 2, 3), Henry Düben (5, 1, 0), Julia Harder (3, 5, 0).

Kira Nemanikhina (1, 0, 3), Lana Willerberg (0, 2, 2), Lara Schiedung (0, 0, 1), Lea Böhm (0, 0, 1), Lena Mackowski (3, 1, 1), Lewis Kleiner (1, 1, 2), Lian Freitag (7, 1, 0), Lina Böhm (4, 2, 1), Madelaine Sosgornik (1, 2, 2), Marwin Schledorn (1, 1, 2), Maxim Kroschka (3, 2, 0).

Merdan Bögüs (1, 0, 0), Nele Oellig (1, 2, 2), Nikita Kaslauskis (0, 4 ,1), Paula Kalkbrenner (1, 5, 1), Ryan-Philipp Ziechner (2, 6, 0), Shayenne Joelle Tetzner (2, 5, 0), Sofia Dumrauf (1, 5, 1), Tom Birk (9, 0, 0), Tom Kamper (1, 1, 1), Valeria Bineder (0, 0, 1).

