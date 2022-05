Tom Birk erfolgreichster Medaillensammler für den PSV

Oberhausen. Im Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid fanden die Swim-Fun-Days statt. Mit 30 Aktiven ging das Schwimm-Team des PSV Oberhausen an den Start.

Im Schwimmzentrum Essen Rüttenscheid fanden die Swim- Fun-Days statt. Mit 30 Aktiven ging das Schwimm-Team des PSV Oberhausen an den Start. Wie immer war der Wettkampf der SG Essen mit insgesamt 2287 Einzelstarts und mit 551 Schwimmern aus 38 Vereinen gut besucht.

In Anbetracht der starken Konkurrenz, die aus ganz Deutschland zusammengekommen war, konnten sich die drei PSV Aktiven Felix Dumrauf (Jg. 2011) und die Brüder Moritz (Jg. 2008) und Tom Birk (Jg. 2013) über Platzierungen auf dem Podium und eine Medaille freuen.

So erkämpfte sich Felix Dumrauf eine Bronzemedaille über 100 Meter Rücken in 01:38,07 Minuten, Moritz Birk holte drei Mal die Silbermedaille über die Bruststrecken 50 Meter in 33,65 Sekunden, über 100 Meter in 1:12,75 Minuten und über 200 Meter in 2:39,02 Minuten.

Tom Birk landet gleich mehrfach auf dem Treppchen

Der erfolgreichste Medaillensammler war Tom Birk, der in der Jahrgangswertung sowie in den „Kids Finals“ auf das Treppchen kam. So erreichte er über 50 Meter Brust den dritten Platz in der Jahrgangswertung und konnte seine Leistung im Finale mit 50,39 Sekunden steigern und belegte damit den zweiten Platz.

Im Vorlauf erreichte er den vierten Platz über 50 Meter Rücken. Auch hier verbesserte er seine Leistung im Finale und belegte in 47,36 Sekunden Platz drei. Über 50 Meter Schmetterling kam er im Vorlauf auf Rang eins 44,90 Sekunden. Diese Leistung konnte er im Finale nicht wiederholen und landete auf Rang zwei in 45,81 Sekunden.

Für die Teilnahme im „Kids Finale“ qualifizierten sich ebenfalls Aurelia Spitz Leal und Ryan Philipp Ziechner. So nahm Aurelia Spitz im Finale über 50 Meter Schmetterling (5. Platz), 50 Meter Rücken (6.) und 50 Meter Freistil (7.) teil und beendete alle drei Strecken mit neuen persönlichen Bestzeiten. Ryan Philipp Ziechner erreichte über 50 Meter Freistil den siebten Platz und über 50 Meter Schmetterling den vierten Platz, ebenfalls mit neuen Bestzeiten. Zudem qualifizierte sich Emma Alferding für das Finale über 100 Meter Schmetterling und landete dort letztlich auf dem achten Platz.

Qualifikation für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften geschafft

Besonders bemerkenswert ist, dass Moritz Birk (Jg. 2008) bei seinem Start über 1500 Meter Freistil erneut einen 32 Jahre alten PSV-Altersklassenrekord des ehemaligen PSV-Talents Tom Oberheiden in einer Zeit von 17:50,10 Minuten um exakt 24 Sekunden unterbot.

Moritz Birk sowie Lena Mackowski (beide Jg. 2008) haben sich zudem für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert. Lena Mackowski über 50 Meter Freistil und Moritz Birk über 50, 100 und 200 Meter Brust, 50 Meter Schmetterling, 200 und 400 Meter Freistil. Beide hoffen, dass sie sich dank ihres Trainingsfleißes selbst belohnen können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen