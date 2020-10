Toller Einsatz des HC. RWO gegen Favorit mit Punkt belohnt

In der Handball-Verbandsliga brachte der HC. RWO der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen mit 27:27 (18:14) den ersten Punktverlust bei. In der Willy-Jürissen-Halle kam so etwas wie Stadion-Feeling auf, weil die Kleeblatt-Supporter vom RWO-Team 12 mit gut 40 Mann stimmgewaltig einheizten. Die rot-weißen Protagonisten ließen sich von der ohrenbetäubenden Dauerunterstützung pushen.

Die Mannschaft von Krzysztof Szargiej startete furios in die Partie. Die 3:0-Führung gab den Oberhausenern Sicherheit. Gegen die mit Gardemaß ausgestatteten Gäste machten sich die Hausherren ihre flinken Beine zum Vorteil.

Konzentrierte Abschlüsse waren die Folge, hinten konnte die Szargiej-Sieben dagegen nicht ständig die Kreise des ehemaligen Regionalliga-Akteurs Mirko Krogmann eindämmen. Die Pausenführung war auch ein Verdienst des Kollektivs, das von einem starken David Hansen angeführt wurde.

Nur konnten die Rot-Weißen im zweiten Abschnitt nicht mehr ganz an ihren bis dato couragierten Auftritt anknüpfen. Die ambitionierte HSG knapste den Rückstand peu à peu ab und glich in der 50 Minute zum 22:22 aus. Die Gastgeber mussten nun dem hohen Tempo Tribut zollen, leisteten aber bis zum Abpfiff anerkennenswerte Gegenwehr.

Jan-Niklas Giepmann verwandelt auch seinen vierten Siebenmeter wiederholt cool

Die wurde auch belohnt. Die Schlusssirene war bereits ertönt, da verwandelte Jan-Niklas Giepmann seinen insgesamt vierten Siebenmeter wiederholt cool zum verdienten Remis. „Wir gehen auf der letzten Rille, aber die Jungs machen immer weiter. Das imponiert mir“, war Szargiej hinterher von der Einstellung und dem Einsatz seiner Schützlinge angetan.

Pech hatte Mirco Jany gegen Ende der ersten Halbzeit. Der Linksaußen knallte unglücklich mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Zusammen mit Papa Jürgen ging’s ins Krankenhaus.

HC. RWO: Vöpel, Baumbach; Wagner (5), F. Krämer, Hansen (7), F. Hanenberg (2), Heitzer (1), Giepmann (7/4), M. Jany (1), Jankowski, Ebbing (4), F. Sehr.







Landesliga, Herren

HSG Hiesfeld/Aldenrade II –

TV Biefang 30:34 (14:20)

Auswärtssieg! Die TVB-Herren riefen in Hiesfeld ihre bisher stärkste Saison-Performance ab. Mit einem überragenden Richard Kleinelsen im Tor waren die Gäste von Beginn an voll drin. Die Mannen von Christian Hoffmeister hatten spätestens nach einer Viertelstunde alles im Griff und setzten sich kontinuierlich bis zur Pause ab.

In Hälfte zwei ließen es die Bifis etwas gemächlicher angehen. Am verdienten Erfolg änderte dies freilich nichts mehr. Neben Kleinelsen verdienten sich Dominik Rosin und Tim Neugebauer im Rückraum Bestnoten. „Galligkeit, Freude am Spiel, wenig Fehler – so macht das Laune. Wir haben endlich mal das umgesetzt, was wir zuvor trainiert hatten“, schwang beim TVB-Coach anschließend Stolz mit.

TVB: Braam, Kleinelsen; Bologna, Lotz (5), D. Benninghoff (1), Rosin (9/2), Y. Schröder, L. Westerkamp (2), T. Neugebauer (9/1), Rösgen (5), M. Gehrke, P. Neumann (3).