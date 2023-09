Timo Schaffeld feiert solo und im Endurance-Team Erfolge

Oberhausen. Timo Schaffeld war zufrieden mit dem Ironman 70.3 in Knokke-Heist. Die RWO-Triathleten bejubeln dazu zwei Aufstiege.

Timo Schaffeld vom RWO Endurance-Team hat den ersten Ironman 70.3 in Knokke-Heist zufriedenstellend über die Bühne gebracht und auf Rang 20 abgeschlossen. Gleichzeitig freute sich der Endurance-Teamkapitän über Erfolge seiner Abteilung mit zwei Aufstiegen.

In Knokke begann die Mitteldistanz mit schwierigem Schwimmen in der ablaufenden Nordsee, Schaffeld kam mit der zweiten Gruppe ins Ziel. Beim Wechsel aufs Rad ließ er ein paar Sekunden liegen und kam nicht nach vorne. So beschloss er, Körner für den Lauf zu sparen. Nachdem er als 26. vom Rad stieg, arbeitete er sich dann im Halbmarathon bis auf Rang 19 vor, um im Zielsprint noch einen Rang abgeben zu müssen. Schaffeld: Mit den Werten auf dem Rad und im Laufen bin ich sehr zufrieden. Jetzt gilt es, die Schwimmform für das letzte Rennen in Portugal, die dritte Langdistanz dieses Jahr, zu finden.“

Zufrieden mit den Leistungen in Laufen und Radfahren

Der letzte Start der Triathlon-Mannschaft des RWO Endurance-Teams in der Landesliga Mitte war beim 12. Weseler Sparkassen Triathlon über die olympische Distanz. Laurenz Klever (4. 2:10:19 Std.), Lucas Sauerborn (3. 2:08:38), Ansgar Weck (16. 2:19:52) und Benedikt Wulf (18. 2:20:28) gingen über 1,5 km Schwimmen, 36 Kilometer Rad und zehn Kilometer Lauf an den Start und siegten damit.

Das RWO Endurance-Team am Auesee. Foto: Verein

Da Wesel der letzte Wettkampf in der Liga war, stehen die vier Aufsteiger in die Verbandsliga Mitte nun fest. Das Ligateam hat sich souverän mit lediglich einem abgegebenen Punkt und insgesamt 95 Punkten für den Aufstieg qualifiziert. In der kommenden Saison wird es weitere spannende Wettkämpfe gegen die Mitaufsteiger von Triathlon Team Ratingen 08 III, Triathlon Team TSV Gruiten und TriForce-Vital geben.

Beim letzten Start der RWO-Mannschaft in der Verbandsliga Mitte stand der Nibelungen Triathlon in Xanten auf dem Plan (1,5, 42, 10). Für das RWO Endurance Team gingen Marco Bühring (7. 2:16:30), Kevin Engler (6. 2:15:27), Sven Gerhards (3. 2:15:27) und Bastian Siemes (2. 2:07,58) an den Start. Die vier sicherten dem Team den vierten Sieg im vierten Wettkampf und damit die Meisterschaft in der Verbandsliga Mitte sowie den Aufstieg in die Oberliga Männer.

RWO Endurance-Team will bald bei den großen Vereinen mitreden

Da Xanten der letzte Wettkampf in der Liga war, stehen die beiden Aufsteiger in die Oberliga fest. Das Ligateam ist mit der maximalen möglichen Punktzahl (80) ohne Punktverlust souverän aufgestiegen und darf sich nächste Saison auf weitere Wettkämpfe gegen den Mitaufsteiger SV Blau-Weiß Bochum freuen..

Fazit von Team-Kapitän Timo Schaffeld: „Als ich vor nun etwas mehr als drei Jahren die Entscheidung getroffen habe mein damaliges Bundesliga-Team in Uerdingen zu verlassen, um in Oberhausen zusammen mit den besten Triathleten der Stadt ein eigenes Team aufzubauen, haben ich mir den Verlauf der ersten Jahre kaum besser vorstellen können. Nachdem wir mit einem harten Kern von fünf, sechs Athleten begonnen haben, sind wir stetig gewachsen und haben aktuell knapp 15 ambitionierte Starter, denen ich allen zutraue, die Mannschaft weiter nach oben zu bringen. Durch die Entwicklung unserer Jugend sind wir auch für das kommende Jahr bereit, den nächsten und damit dritten Aufstieg in Folge anzugreifen. Besonders stolz bin ich zum einen darauf, dass die erste Mannschaft es erneut ohne Punktverlust geschafft hat die Liga zu dominieren und damit den Durchmarsch von der Landesliga 2022, über die Verbandsliga in die Oberliga 2024 geschafft hat. Zum anderen beeindruckt es mich, dass die zweite Mannschaft es uns nachgemacht hat und ebenfalls als Erster souverän aufgestiegen ist.

Perspektivisch sehe ich die beiden Mannschaften noch weiter oben und somit ist das Ziel für mich und den Rest der Mannschaft klar: Wir wollen weiter aufsteigen und uns auf nationaler Ebene mit den großen Vereinen messen. In der kommenden Saison werden wir eine dritte Mannschaft aufstellen, um weitere interessierte Athleten aus dem Verein, der Stadt und dem Umkreis langsam an den Teamsport Triathlon heranzuführen.“

Das gesamte Ligateam bedankt sich recht herzlich beim RWO Endurance-Team sowie Familie, Freunden und Sponsoren für die Unterstützung.

