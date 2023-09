Timo Schaffeld: „Es war ein rabenschwarzer Tag für mich“

Oberhausen. Der Oberhausener Triathlet vom RWO Endurance Team landet beim Ironman 70.3 Zell am See auf dem 16. Platz. Leistung beim Halbmarathon macht Mut.

Für Timo Schaffeld stand der nächste Wettkampf in dieser Saison an. Der Triathlet vom RWO Endurance Team nahm am Ironman 70.3 Zell am See im österreichischen Bundesland Salzburg teil und landete in einer Gesamtzeit von 4:04:44 Stunden auf Platz 16. „Es war ein rabenschwarzer Tag für mich. Ich kam weder beim Schwimmen noch auf dem Rad so richtig in Schwung“, bilanzierte der Oberhausener. „Lediglich die abschließenden 21 Kilometer waren für mich zufriedenstellend und machen Hoffnungen für die nächsten Rennen.“

Dabei war Schaffeld im Vorfeld zuversichtlich gewesen, eine Top-Platzierung zu erreichen. „Der Formaufbau der vergangenen Wochen war vielversprechend. Am Tag vor dem Rennen habe ich noch einen kurzen Streckencheck gemacht und war von der Gegend rund um den Zeller See total begeistert“, berichtet der 27-Jährige. Zusammen mit knapp 40 anderen Triathlon-Profis ging es auf die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke, wobei sich Schaffeld von Beginn an in einer kleinen vierköpfigen Gruppe befand.

Timo Schaffeld: „Leider hatte ich am Berg mit Rückenschmerzen zu kämpfen“

„Wir haben uns stets mit der Führungsarbeit abgewechselt und sind nach 26 Minuten aus dem Wasser gestiegen. Die nächste Gruppe war über eine Minute vor uns aus dem Wasser. Und auch der schnellste Wechsel des Tages hat nicht gereicht, um das Loch zu schließen.“

Der 90 Kilometer lange Radkurs lief einmal weiträumig um den Zeller See und hatte es mit einem Berg mit 15 Kilometer Anstieg in sich. „Auf den ersten 20 Kilometern bis zum Fuße des Berges habe ich mich noch sehr gut gefühlt und konnte den Rückstand verkürzen“, so Schaffeld. „Leider hatte ich am Berg mit Rückenschmerzen zu kämpfen, konnte die Radgruppe nicht halten und bin immer wieder aus dem Tritt gekommen.“

Zweitschnellste Laufzeit des Tages bringt Timo Schaffeld weiter nach vorne

Am Gipfel lag der AK-18/24-Weltmeister von 2018 dann aussichtslos im Niemandsland. „Bis Kilometer 65 bin ich alleine gefahren und habe auf die nächste Radgruppe gehofft. Diese sammelte mich dann bei der Ortsdurchfahrt in Zell am See ein und wir sind von nun an in einer vierköpfigen Gruppe weitergefahren“, berichtet Schaffeld „Die letzten zehn Kilometer liefen dann wieder deutlich besser. Der zweite Wechsel lief sehr zügig und hat mir direkt wieder Mut gemacht.“

Auf dem abschließenden Halbmarathon konnte sich Schaffeld noch mal steigern. Dank der zweitschnellsten Laufzeit des Tages schob sich der Eisenmann von Platz 23 noch bis auf Rang 16 vorn. Am 17. September geht es mit dem Ironman 70.3 Knokke-Heist (Belgien) für Schaffeld weiter.

