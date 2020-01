Testspiel am Mittwoch: Tim Hermes vor RWO-Comeback

Nach dem 6:0 gegen den FSV Duisburg und dem 5:2 gegen den VfB Hilden steht für Rot-Weiß Oberhausen am Mittwoch um 18.30 Uhr das dritte Testspiel der Wintervorbereitung an. Für die Mannschaft von Mike Terranova geht es gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Westfalen, den RSV Meinerzhagen. Mit dabei wird auch Tim Hermes sein, der bereits letzte Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

„Er wird definitiv ein paar Minuten bekommen. Nicht von Anfang an, dass ist nach der langen Pause einfach noch nicht drin“, kündigt der RWO-Trainer an. Für den Linksverteidiger wäre es nach langer verletzungsbedingter Leidenszeit aufgrund einer hartnäckigen Schambeinentzündung ein weiterer wichtiger Schritt zum erhofften Regionalliga-Comeback.

„Wir wissen, dass Tim weiterhin hart arbeiten muss“

Sein letztes Spiel im Kleeblatt-Trikot bestritt der 28-Jährige am 4. Mai 2019 beim 1:1 am 32. Spieltag im Heimspiel gegen RW Essen. Bereits der Sportliche Leiter Patrick Bauder hatte im Bezug auf Hermes „praktisch von einem Neuzugang gesprochen.“ Nun also steht Hermes wieder auf dem Fußballrasen, wobei Terranova den Ball noch flach halten möchte. „Wir wissen, dass Tim weiterhin hart arbeiten muss. Deshalb will ich erstmal die weiteren Trainingseindrücke abwarten, bevor ich etwas konkretes sage. Aber wir wissen alle, wenn er zu 100 Prozent fit ist, steigert er die Qualität des Kaders enorm.“

Wie bei den letzten beiden Testspielen will Terranova zur Halbzeitpause einmal komplett durchwechseln. Während Jerome Propheter, der wegen anhaltender Sprunggelenksproblemen genauso wie Maik Odenthal (Erkältung) fehlen wird, sind auch Bastian Müller und Philipp Gödde fraglich. Gekickt wird wohl erneut auf Kunstrasen. „Obwohl wir alles versuchen werden um auf Rasen zu spielen“, so Terranova.

Twumasi zuletzt als Innenverteidiger

Gleich zweimal lief Kofi Twumasi zuletzt in der Innenverteidigung auf. Eine ungewohnte Rolle für den Sechser, wobei sein Trainer ihn hier als mögliche Alternative für die Zukunft austesten möchte. „Er hat die Dynamik und Zweikampfstärke, die es braucht. Doch noch sind mir da zu viele Stellungsfehler dabei, woran wir noch feilen müssen.“

Für dieses Unterfangen haben sich die Rot-Weißen den passenden Gegner geholt. Denn der RSV Meinerzhagen schwimmt nicht erst seit der abgelaufenen Hinrunde, die das Team von Trainer Mutlu Demir auf Rang zwei abschloss, auf einer Erfolgswelle. Drei Aufstiege in Folge, von der Bezirksliga in die Oberliga, lautet die stolze Bilanz.

In der aktuellen Vorbereitung verzeichnete der von Nuri Şahin finanziell unterstützte Klub beachtliche Testspielresultate: Gegen die U23 vom FC Schalke 04 führten die Meinerzhagener bis zur 78. Minute mit 1:0, ehe die Partie aufgrund einer schweren Verletzung des Schalkers Eric Gueye (Schien- und Wadenbeinbruch) abgebrochen wurde.

Während es im Anschluss gegen den Bonner SC eine knappe 2:3-Niederlage zu verzeichnen gab, setzte sich der RSV zuletzt bei einem auf 4 x 30 Minuten ausgedehnten Duell gegen den SC Verl mit 3:1 durch.

Siege gegen den SC Verl und SF Lotte

Es war nicht das erste Mal, dass der Oberligist gegen den Zweiten der Regionalliga-West die Oberhand behielt. Bereits im Westfalenpokal schmiss man den Favoriten in der ersten Runde mit 4:1 raus. Mit dem gleichen Resultat kegelte der RSV in Runde zwei auch die SF Lotte raus. Ein Erfolg, der selbst Weltmeister Lukas Podolski nicht entgangen ist, der zuletzt beim Schauinsland Reisen Cup in Gummersbach das RSV-Trikot überstreifte und bis ins Halbfinale kam.

Terranova: „Da steckt was dahinter. Für uns gilt, uns auf bestimmte Spielsituationen vorzubereiten und gedankenschneller zu agieren, bevor es zu spät ist. Ich sage immer, man soll nichts dem Zufall überlassen.“