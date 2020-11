Terranova: „Kompliment, die Moral in der Truppe stimmt

RWO-Trainer Mike Terranova: Direkt nach dem Spiel schwingen noch viele Emotionen mit. Wir haben schwer ins Spiel gefunden, obwohl wir genau wussten, wie Wiedenbrück spielen würde. Wir sind dann verdient in Rückstand gegangen. Dann haben wir auf 4-2-3-1 umgestellt und hatten einen besseren Zugriff. In der Halbzeit haben wir die richtigen Wort gefunden, um die Jungs motiviert in den zweiten Durchgang zu schicken. Wir haben auch gut eingewechselt. Wenn man in einem Heimspiel drei Tore schießt, sollte man eigentlich gewinnen. Doch wie schon gegen Essen waren die Gegentore sehr ärgerlich. Wir haben nach allen jedoch die richtige Reaktion gezeigt und auch verdient den Ausgleich markiert. Wir hatten diesmal richtig viele Chancen. Ich mache meinem Team ein Riesenkompliment für die Moral. Ich finde es schade, dass wir jetzt pausieren müssen, denn ich bin sicher, dass wir mit solch einer Leistung weiter Dreier holen würden.





SCW-Coach Daniel Brinkmann: Ich bin nicht zufrieden, denn wenn man in Oberhause dreimal führt, möchte man auch gewinnen. Wir haben aber nicht konsequent genug verteidigt. Ich sage selten etwas über Schiedsrichter, aber wir als kleine Mannschaft werden öfters benachteiligt, wenn es gegen größere geht. Das soll die Leistung von RWO nicht schmälern. Sie haben eine tolle Moral gezeigt und deswegen nicht unverdient gepunktet.





RWO-Kapitän Jerome Propheter: Wir sind nicht gut reingekommen, deswegen bin ich von der Sechs wieder zurück in die Kette gegangen. Wir laden unsere Gegner leider regelmäßig zum Toreschießen ein. Aber wir haben uns nach drei Rückständen nicht hängen lassen.





Torschütze Shaibou Oubeyapwa: RWO ist für mich wie meine Familie, ich bin einfach gern hier. Ich hatte im Sommer versucht, einen Karriereschritt zu machen, war aber nirgendwo so zufrieden, dass ich mich hundertprozentig hätte identifizieren können. Hier ist alles viel besser. Und als der Personalmangel da war, bin ich gerne zurück gekommen Hier in dem Spiel sollte ich rein kommen, um Gas zu geben, das habe ich gemacht.



Torjubel nach dem 3:3: Sven Kreyer und Raphael Steinmetz. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services



Torschütze Sven Kreyer: Wenn man zuhause drei Tore schießt, sollte man gewinnen. Man muss aber auch sagen, dass die Wiedenbrücker wirklich gut standen. Wir Angreifer hatten es schwer. Aber wir sind eine homogene Truppe, das hat man gesehen. Jetzt im Lockdown müssen wir wieder gucken, dass wir uns individuell fit halten.





Zehner Raphael Steinmetz: Trotz der Punkteteilung war zu sehen: Bei uns ist der Aufschwung da.





Torschütze Dominik Reinert: Ich glaube, mein letztes Tor ist drei Jahre her, irgendwo auswärts. Ich kann jetzt viele Positionen spielen.