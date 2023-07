Die Anlage des TK 78 an der Bromberger Straße ist bereit für die Titelkämpfe, die Mittwoch beginnen.

In allen Klassen Tennis-Stadtmeisterschaft ab Mittwoch beim TK 78

Oberhausen. Schon jetzt gibt es mehr Meldungen als im Vorjahr – TK 78 ist wiederum Ausrichter an der Bromberger Straße.

Der Startschuss für die Oberhausener Tennis-Stadtmeisterschaften fällt am Mittwoch, 2. August. Erneut finden die Spiele beim TK 78 Oberhausen auf der Anlage an der Bromberger Straße 26 in 46145 Oberhausen statt.

Bis zum 30. Juli ist noch Zeit für weitere Anmeldungen. Diese können unter: https://tvn.liga.nucgi-bin/WebObjects/nuTurnierTENDE.woa/wa/nuTurnier?tournament=641515 gemeldet werden.

Wie der Tennis-Fachschaftswart Sven Kanthack erfreulicherweise mitteilt, sind bis zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr Meldungen eingegangen als zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Der TK 78 freut sich darauf, wieder Gastgeber für sicherlich erneut gute, interessante und bestimmt auch überraschende Spiele zu sein.

Es wird in allen Disziplinen (Einzel, Doppel, Mixed) in verschiedenen Altersgruppen gespielt – das heißt, auch für die Zuschauer ist alles dabei.

Für das leibliche Wohl der Spielerinnen und Spieler, sowie für alle Gäste, sorgen die Mitglieder des TK 78. An den Wochenenden haben sich die TKler kleine Überraschungen einfallen lassen, die sollte man nicht verpassen.

Medenspiele gehen weiter

Eine kurze Unterbrechung der Stadtmeisterschaften ist am Samstag, 12. August, ab 14 Uhr, vorgesehen. denn dann gehen die Medenspiele nach den Sommerferien weiter, gewissermaßen in die entscheidende Verlängerung..

Hier spielen die ersten Damen des TK 78 um den Klassenerhalt. den haben die ersten Herren bereits sicher und wollen schauen, wie weit es in der 1. Verbandsliga noch gehen kann. Der TK 78 lädt herzlich zum Zuschauen ein und freut sich auf den Besuch zum sicher gutklassigen Auftritt der jungen Heimmannschaft.

Die Endspiele sollen am 20. August ausgetragen werden und hierzu lädt der Vorstand des TK 78 alle Oberhausener Tennis-Fans herzlich ein. Gerne verwöhnen die 78er ihre Gäste mit Kaltgetränken und Leckereien vom Grill und hoffen natürlich an allen Tagen auf entsprechendes Wetter.

