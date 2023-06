In der Landesliga III TC-Turnerinnen nervenstark in Neunkirchen

Oberhausen. Obwohl stark ersatzgeschwächt, holten die Turnerinnen des TC 69 in Neunkirchen den Bronze-Rang. Beim letzten Wettkampf geht es um den Aufstieg.

Stark geschwächt reiste das Frauenteam des TC Sterkrade 69 nach Neunkirchen zum zweiten der insgesamt drei Wettkämpfe der Turn-Landesliga III. Hier galt es, den verletzungs- bzw. krankheitsbedingten Ausfall von vier der zehn Turnerinnen als Mannschaft zu kompensieren.

Die Sterkraderinnen begannen ihren Wettkampf am Stufenbarren. Hier zeigte Johanna Schröder eine der besten Übungen des gesamten Wettbewerbs und erturnte 12,35 Punkte für das Team.

Danach ging es zum Schwebebalken, an dem die Mannschaft im vorausgegangenen Wettkampf durch zwei Stürze wichtige Punkte verloren hatte. Diesmal zeigten sich die Turnerinnen an dem „Zittergerät“ durchweg stark verbessert und kamen ohne Absteiger durch die Übungen.

Das stärkste Gerät der Sterkraderinnen folgte: der Boden. Hier erturnte Haley Kremser an ihrem Lieblingsgerät mit der drittbesten Bodenübung aller Teilnehmerinnen 14,15 Zähler, dicht gefolgt von Lara Marie Groll mit 13,8.

Am letzten Wettkampf geht es auch um den Aufstieg

Am letzten Gerät, dem Sprung, zeigten vor allem Jule Alberts und Saskia Löhrke eine starke Leistung und sicherten dem Team 12,65 und 12,3 Zähler.

Am Ende wurde die Nervenstärke der Turnerinnen mit einem ausgezeichneten dritten Platz und einer Gesamtpunktzahl von 151,7 belohnt.

Die Entscheidung über den Aufstieg in die Landesliga II fällt am dritten und letzten Wettkampftag am 9. September in Bottrop.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen