TC 69 Sterkrade prägt die Zukunft bei den Ruhr Baskets mit

Mit dem 69er-Talent Aref Noori (Mitte) aus der U16 gelang den Metropol Ruhr Baskets mit dem Einzug in die Play Offs und dem Einzug ins Final Four in Quarkenbrück der bislang größte Erfolg.

Oberhausen. Die Metropol Ruhr Baskets sind ein Projekt für den Basketball-Nachwuchs im Revier. Der TC 69 Sterkrade ist seit sechs Jahren erfolgreich dabei.

Die Basketballabteilung des TC 69 Sterkrade ist seit vielen Jahren Partner der hochklassigen Spielgemeinschaft, die sich im Ruhrgebiet zur intensiven Nachwuchsförderung gebildet hat. Das hat Tradition in einer der größten Basketball-Abteilungen Deutschlands.

Aktuell sind die 69ers Junior-Partner der Metropol Baskets Ruhr. Wenn auch aktuell in der JBBL-Mannschaft YoungStars nicht mit einem Spieler vertreten, fördern die Sterkrader mit den Trägervereinen VfL AstroStars Bochum, ETB SW Essen, Citybasket Recklinghausen und BSV Wulfen als Juniorpartner den Nachwuchs. Weitere Juniorpartner sind die LippeBaskets Werne, die Hertener Löwen und Schalke 04 Basketball.

Metropol YoungStars haben ein Zeichen gesetzt

Der Jungjahrgang der Metropol YoungStars hat zum Jahresende ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um den JBBL-Pokal gesetzt. In der dritten Runde des Wettbewerbs schlug das Team des Jahrgangs 2007 in der Bochumer Rundsporthalle den UBC Münster mit 85:53 und die Hamburg Sharks mit 144:35. Damit zieht das junge Metropol-Team in das nationale Top 4 im Februar ein. Die U15 der Metropol Baskets Ruhr gab auf dem Weg dorthin kein einziges Spiel ab. Nach dem Top4-Einzug des JBBL-Teams (U16) mit dem Sterkrader Spieler Aref Noori ist das der größte Erfolg.

Die YoungStars verabschieden sich für dieses Jahr. Foto: Verein

In Bochum konnten die Coaches Felix Engel, Karsten Gasper und Nils Stachowiak diesmal auf eine lange Bank zurückgreifen: Elf Spieler waren für Metropol im Einsatz. Doch in den ersten 20 Minuten gegen Münster klappte es noch nicht gut. Nach einem ordentlichen Start kamen die YoungStars nicht in den Rhythmus. Doch in der zweiten Hälfte zogen die Talente in der Verteidigung an und rannten den Gästen durch Fast Breaks davon.

Im zweiten Spiel des Tages schlug Münster dann die Hamburg Sharks deutlich – die Metropol-Coaches wussten, dass sie gegen Hamburg ein eindeutiges Spiel erwartet. Da legten ihre Schützlinge direkt richtig los: ein 10:0-Lauf in der ersten Minute sprach Bände. Die Hamburger waren körperlich deutlich unterlegen, so war das Spiel schnell entschieden.

Die Auswahl-Spieler aus dem TC 69

Seit 2015 haben immer wieder Jugendspieler der 69ers die Chance, in der höchsten deutschen Spielklasse der U16-Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) und U19-Bundesliga (NBBL) zu spielen.

Die U16-Spieler Aref Noori, Dzenad Nurkovic, Vassilios Karagiannis und Jakob Finkeldey schafften es 2015 als erste Sterkrader zu den Carbon Baskets, einem Kooperationsteam der AstroStars Bochum, SVD Dortmund und Witten Baskets. Das JBBL-Team scheiterte im Juni 2016 knapp in der Quali.

Im Juli 2016 stieg Dortmund bei Carbon aus; dank einiger Sponsorenzusagen übernahmen die 69ers den Platz, sodass nun auch Basketball-Bundesliga im Käthe-Dome zu sehen ist.

Schlüsselmoment: TC 69 mit (v.l.) Marek Lüers, Thorsten Boms und Christian Bloch schließt sich Carbon, dem Metropol-Vorgänger an. Foto: Verein

Im August 2016 wurden Jakob Finkeldey und Xalis Öztürk in den Kader der Carbon Baskets und Marek Lüers ins Trainer-Team berufen. Im Juni 2017 schaffte das JBBL-Team die Qualifikation und Finkeldey und Öztürk durften sich fortan Bundesligaspieler nennen Noori spielte ebenfalls JBBL in der Saison 17/18.

Im Mai 2018 fusionierten die Carbon Baskets mit den Metropol Baskets Ruhr. Sterkrade blieb weiterhin Junior-Partner.

In der Saison 2018/19 spielten Ricardo Ludwig und Noah Kanu ebenfalls in der JBBL, im Juli 2019 mit Tarik Jakupovic zum ersten Mal ein 69ers-Spieler in der NBBL.

Mit Jordan Grittner steht ein weiterer 69er im erweiterten JBBL-Kader.

Ende Januar ein Spiel im Sterkrader Käthe-Dome

TC Sterkrade 69 wird als Juniorpartner der Ruhr Baskets mit einem Pokalspiel der NBBL-Jahrgänge belohnt. Das sind die Jungjahrgänge, bei denen von Sterkrader Seite etwa Melwin Buchholz dabei ist. Gespielt wird gegen die Eisbären Bremerhaven am 23. Januar, 14 Uhr, im Käthe-Dome.

