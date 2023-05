TC 69-Kin-Baller holen den dritten DM-Titel

Oberhausen. Sterkrader genossen das Schaulaufen in Stuttgart, nachdem der Titel zuvor in Erfurt schon sicher war.

Beim Kin-Ball-Bundesliga-Turnier in Stuttgart konnte das Team des TC Sterkrade erneut den Titel des Deutschen Kin-Ball-Meisters erringen. Bereits beim vorherigen Turnier in Erfurt hatten sie die Meisterschaft vorzeitig gesichert und somit den dritten Titel in Folge nach Oberhausen geholt.

Das Turnier in Stuttgart versammelte die besten Kin-Ball-Teams aus ganz Deutschland, die in intensiven Partien um den Meistertitel kämpften. Oberhausen, als amtierender Meister, trat mit hohen Erwartungen an und wurde von Fans und Konkurrenten gleichermaßen beobachtet.

Trainer Artur God hatte nach einer erfolgreichen Saison die Vision, allen Spielerinnen und Spielern Spielanteile zu geben, um die Teamdynamik und den Zusammenhalt zu stärken. Allerdings führte dies zu Schwankungen in den Leistungen. Darüber hinaus wurde das Team von einigen Ausfällen beeinträchtigt.

Leistungen schwankten zuletzt wegen zahlreicher Wechsel

Oft zeigte Oberhausen Momente herausragender Spielleistung, in denen das Potenzial voll ausgeschöpft wurde. Die Spielerinnen und Spieler demonstrierten ihre Fähigkeiten in der Kontrolle des Kin-Balls und beeindruckten mit schnellen Aktionen und präzisen Spielzügen. In solchen Momenten waren sie kaum zu stoppen.

Jedoch gab es auch Phasen, in denen die inkonstante Leistung des Teams sichtbar wurde. Die ständigen Wechsel in der Aufstellung führten zu Unterbrechungen im Spielfluss und Kommunikationsproblemen auf dem Feld. Diese Schwankungen ermöglichten es anderen Teams, Lücken in der Verteidigung des TC 69 auszunutzen und zu punkten.

Obwohl sie beim aktuellen Turnier in Stuttgart nur den siebten Platz belegten, bleibt die Tatsache bestehen, dass sie die besten Teams des Landes hinter sich gelassen haben und den Titel des Deutschen Meisters verteidigt haben. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg und spricht für Einsatz und Teamgeist.

Analysieren und stärker zurück kommen

Team und Trainer werden die Leistung beim aktuellen Turnier analysieren und die nötigen Schritte unternehmen. Sie werden ihre Erfahrungen nutzen, um sich stärker zurück zu kommen.

Die dritte Meisterschaft in Folge ist ein beeindruckender Meilenstein für den TC 69 und unterstreicht die Dominanz in der deutschen Kin-Ball-Bundesliga. Das Team kann stolz auf seine Leistungen sein und wird weiter hart arbeiten, um die Spitzenposition zu halten und in der nächsten Saison erneut um den Titel zu kämpfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen