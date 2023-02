Die Sterkrader Talente bewiesen gute Frühform in der Halle und freuen sich auf die Regatten.

Nach drei Jahren Pause TC 69-Kanuten zeigen sich in guter Frühform

Oberhausen. Beim ersten Mannschaftswettkampf der Kanuten in Emsdetten nach dreijähriger Pause – mit neuem Trainerteam

Die Schülerinnen und Schüler der Kanurennsport-Abteilung des TC 69 waren in Emsdetten bei ihrem ersten Wettkampf der Saison erfolgreich. In der Gesamtwertung erreichten die Sterkrader den achten Platz.

Der traditionelle, in einer Turnhalle ausgetragene Mannschaftswettkampf fand nach dreijähriger Pause wieder statt. 250 Kinder aus 18 Mannschaften haben ihre athletischen Fähigkeiten in Disziplinen wie Parcours, Sprint, Seilspringen, Standweitsprung, Basketball-Druckwurf, Basketball prellen und einem Agility-Test bewiesen.

Gute Platzierungen in allen Altersklassen

Lena-Luisa Trapp (AK 09) konnte in ihrer Altersklasse mit einem ersten Platz auftrumpfen. Keno Koch (AK 08) als jüngster Kanute des TC 69, beendete den Wettkampf mit einem guten vierten Platz in seiner Altersklasse. Ruben Hesse (AK 10) erreichte einen guten vierten Platz, Phillip Schöneich (AK 10) den zwölften Platz. Mats Roth (AK 11) und Tom Scheller (AK 11) verpassten ebenfalls mit dem vierten Platz knapp das Treppchen. Till Finke (AK 11) den zehnten Platz. Levin Hesse konnte sich in einem sehr starken Teilnehmerfeld den 23. Platz sichern, Tom Schmitz (AK 13) Rang 18. Sullivan Krisch erreichte mit sehr guten Ergebnissen der Laufdisziplinen den achten Platz. Alina Medina Grgic (AK13) konnte sich ebenfalls über Platz acht freuen.

Die Kanurennsportsparte hat sich über den Winter mit neuem Trainerteam gut aufgestellt. Für die geplanten Regatten wird mit großem Engagement und Freude trainiert, so dass auf nennenswerte Ergebnisse gehofft werden kann.

