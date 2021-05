Basketball-Sichtung TC 69 geht an der frischen Luft wieder auf Korbjagd

Oberhausen. Die lange Pause ist vorüber, die Basketball-Abteilung des TC 69 Sterkrade startet wieder durch. Bei den Talenten wurde gesichtet.

Ohne Breitensport gibt es keinen Leistungssport. Das wissen auch die Landestrainer des Nachwuchsleistungssports Heimo Foerster und Michael Kasch, die im Namen des Westdeutschen Basketball-Verbandes die Basketballer des TC 69 Sterkrade bei der Erstellung der Inhalte für das Online-Training tatkräftig unterstützt haben.

Pressewart Yasin Karakaya: „Wir sind ein großer Verein mit einem starken Fokus auf den Jugendbereich. Es war für unsere Trainer eine große Herausforderung, das Online-Training zu gestalten. Ich bin sehr froh darüber, dass unsere Trainer sich in regelmäßigen zeitlichen Abständen mit Heimo und Michael treffen und von ihrer Erfahrung profitieren konnten. Das hat uns sehr geholfen“.

Stadt Oberhausen hat geholfen

Die Basketballer des TC Sterkrade 69 trainieren wieder auf dem Feld. Da das Training derzeit nicht in der Basketballhalle stattfinden kann, müssen sich die 69er draußen auf die kommende Saison vorbereiten. Hierfür hat die Stadt Oberhausen einen Basketballplatz bereitgestellt.

Dies erfreut nicht nur die Sterkrader, sondern auch Sportwart Marek Lüers: „Nach der langen Zeit des Lockdowns, bedanke ich mich für die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Oberhausen. Nun können alle 69-Mitglieder unter Einhaltung der Corona-Regeln wieder ihrem Lieblingssport nachgehen. Das ermöglicht uns, wieder ein Probetraining für Basketballinteressierte anzubieten. Anmeldung unter Kontakt@bb-69ers.de.

Sichtung für Bundesliga

Nach Monaten des Onlinetrainings, konnten sechs Sterkrader ihr Können den U16-Jugend-Bundesliga-Coaches Felix Engel und Nils Stachowiak in Oberhausen präsentieren. Sportwart Lüers organisierte in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Basketballfeld im Freien, wo nach den aktuellen Corona-Regeln Matthias Howe, Randy Ankamah, Elmas Nurkovic, Luka Styczek, Paul Kleiner und Justin Deussen gemeinsam zeigen konnten, dass man im Lockdown weiter trainiert und nichts verlernt hat.

Diese Art des Try Outs ist ein neuer und zurzeit der einzige Weg für die Metropol Baskets Ruhr-Coaches, um den Kader für die neue Saison zu sichten. Das Ziel der Verantwortlichen ist, in Zukunft weitere Sichtungstermine in der Halle zu ermöglichen.

Projekt mit großer regionaler Ausstrahlung

Die vier Juniorpartner des Metropol-Projektes sind die Sterkrade 69ers (Bezirksliga), die LippeBaskets Werne (2. Regionalliga), der FC Schalke 04 (Oberliga) und die Hertener Löwen (1. Regionalliga). Die Hauptlast als Trägervereine schultern die beiden Gründungsmitglieder Citybasket Recklinghausen (1. Regionalliga) und ETB SW Essen (2. Regionalliga) sowie VfL AstroStars Bochum (2. Liga ProB) und BSV Wulfen (1. Regionalliga).

