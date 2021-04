TBO trauert um Ex-Abteilungsleiter Wolfgang Burger

Oberhausen. Der Turnerbund Oberhausen trauert um seinen langjährigen Fußball-Abteilungsleiter Wolfgang Burger, der im Alter von 83 Jahren verstarb.

Der Turnerbund Oberhausen trauert um sein langjähriges Vereinsmitglied Wolfgang Burger, der im Alter von 83 Jahren verstarb. Burger trat 1953 dem TBO bei, war besonders in den 1970er und 1980er Jahren als Fußball-Abteilungsleiter aktiv und hatte mit Josef Jünkersfeld einen Fußballobmann an seiner Seite, auf den immer Verlass war. Auch Karl Bauschen als Torwart und Platzwart stand ihm immer zur Seite.

„Gerne erinnert man sich während seiner Zeit an das Spiel mit dem Sieg im Pokal gegen den Oberligisten Hamborn 07 oder auch an den Aufstieg in die Bezirksliga“, so Freddy Thiel, der mit Josef Jünkersfeld und Berni Schlomm den Ältestenrat des TBO bildet. „Von den damaligen Fußballern, wie Peter Schäfer, Berni Hubert oder auch ich, wird diese schöne Zeit unter Wolfgang Burger niemand vergessen. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft für die Zukunft.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen