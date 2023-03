Tbd.-Frauen wollen Chance auf die Relegation nutzen

In der Volleyball-Landesliga der Frauen besiegt am 15.10.2022 die SG TB Oberhausen-Osterfeld / VC Bottrop (in Rot) den RSV Borken V in der Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule an der Elpenbachstraße in Oberhausen mit 3:0 ( 25:10 25:14 25:16 ). Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Oberhausen. Die Landesliga-Mannschaft von Egbert Spickenbom wurde im Lauf der Saison immer stabiler und hat jetzt die Chance auf die Relegation.

Landesliga Frauen: Jetzt gilt es für die SG Tbd. Osterfeld/Bottrop die Samstag die Relegation für die Verbandsliga klar machen können. Ab 16.30 Uhr trifft das Team von Trainer Egbert Spickenbom auf den direkten Konkurrenten um den Aufstiegsplatz, Reken.

In der Halle an der Elpenbachstraße muss ein Sieg her, um die Relegation zu erreichen. In den letzten Spielen konnten sich die Damen aus Osterfeld immer wieder gegen die Gegner durchsetzen. Lediglich gegen den Tabellenführer wurde das Spiel knapp verloren. Im letzten Spiel der Saison hat die Mannschaft nun die Möglichkeit, sich für die sehr gute Spielzeit zu belohnen.

Tbd. Osterfeld im Saisonverlauf immer stabiler

Es hatte einige Partien gedauert, bis sich die Spielgemeinschaft fand. Positionen wurden getauscht, bis die beste Aufstellung gefunden wurde. Durch Verletzungen und Ausfälle im Spiel kamen noch Veränderungen dazu, so dass nicht immer die optimale Aufstellung gewählt werden konnte.

Spickenbom: „Am Ende stand aber ein ausgeglichenes Team, das jetzt die Möglichkeit hat, um den Aufstieg mitzuspielen.“

Vor dem Spiel um den zweiten Platz spielt Tbd. Osterfeld II gegen Tabellenführer Bedburg-Hau.

Verbandsliga Männer: Tbd. Osterfeld – Bochum-Grumme 3:2: Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte der Turnerbund gegen den Tabellennachbarn Auf zwei gewonnene Sätze folgte der Ausgleich der Gäste und das Aufeinandertreffen gipfelte im Tie-Break, in dem Osterfeld am Ende knapp triumphierte. „Bei so einem Spielverlauf ärgert man sich häufig über den verlorenen Punkt. Das war jetzt definitiv nicht so. Ich bin tief beeindruckt von der Leistung meiner Jungs“, sagte Trainer Markus Köster.

Der Grund dafür liegt wieder einmal in der Personalsituation seiner Mannschaft. Sonntagmorgen meldete sich plötzlich auch der beste Angreifer, Simon Reese, krank ab. Niklas Köster und Luis Graca standen zwar im Kader, aber bereits beim Warmmachen war klar, dass ein Einsatz zu früh kommen würde. Somit stand nur eine wirkliche Wechseloption zur Verfügung: Johannes Koster (Tbd. II Nachwuchs).

Ungeachtet dessen legte der Tbd. einen Blitzstart hin. „Im ersten Satz hat einfach alles gepasst. Wir haben stark aufgeschlagen und Grumme nicht ins Spiel kommen lassen“, resümierte Kapitän Patrick Syrowiszka. Dass es gegen eine solche Spitzenmannschaft nicht weiter so gehen würde, war jedem klar. Der zweite Satz wurde noch knapp in der Verlängerung sogar noch gewinnen.

Von Platz eins bis vier ist alles drin

Anschließend schwanden die Kräfte der Osterfelder Männer. Nach dem Verlust des dritten Satzes und des Fehlstarts in Satz vier gönnte Trainer Köster dem erst kürzlich genesenen Mark Fischer eine Auszeit und brachte Youngster Koster ins Spiel, der seine Sache gut machte. „Johannes hat ein wirklich gutes Debüt bei uns hingelegt. Er wird uns auch nächste Woche wieder unterstützen“, zeigte sich Köster nach dem Spiel sehr zufrieden. Im Tie-Break setzte sich Grumme ab, doch Osterfeld drehte zum 12:8 und rettete die Führung knapp ins Ziel.

Tbd.: Fischer, Graca, Grimm, Gronen, Jansen, J. Koster, N. Köster, Reinelt, Syrowiszka, Willbrand.

