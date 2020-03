Oberliga, Damen

Fortuna Düsseldorf II –

TV Biefang 28:13 (14:14)

„Man darf verlieren. Nur in der Art und Weise war das nicht akzeptabel“, beklagte ein angefressener Dieter Schölwer die mangelnde Einstellung seines Teams in der Partie beim Abstiegskandidaten. Die TVB-Damen fanden eigentlich gut rein und lagen schnell mit 4:1 vorne. Doch im weiteren Verlauf ließen die Gäste entweder einige gute Möglichkeiten liegen oder machten es im Abwehrverbund nicht unbedingt konsequent genug.

Im zweiten Durchgang konnten die Gäste nicht zulegen und scheiterten vermehrt an der klasse aufgelegten Zweitliga-Torfrau Katja Grewe. „Wir haben die Fortuna unnötig aufgebaut, weil wir vielfach auch zu hektisch waren. So ist es dann auch absolut verdient“, schloss Schölwer.

Rückschlag für TVB-Damen

TVB: Geukes, Groß; Reinartz (3), Hegemann (1), A,. Rosenke (9/6), Schlinkert (1), P. Rösner (4), A. Häßler, Steinzen (3), Wilms (1), L. Döller (1).





Landesliga, Herren

VfB Homberg II –

TV Biefang 26:27 (13:13)

„Megageil!“, war Christian Hoffmeister nach dem Auswärtssieg am Sonntagabend aus dem Häuschen. „So viel Leidenschaft und Kameradschaft machen mich als Trainer stolz. Die Jungs waren so was von motiviert“, geriet der Coach regelrecht ins Schwärmen. Tatsächlich lieferten die Biefanger in Duisburg zwei konstant gute Halbzeiten ab. Eine wirkliche Schwächephase blieb bei den Gästen diesmal außen vor.

Christian Hoffmeister jubelt für TV Biefang

In der ausgeglichenen Partie gelang den Bifis eine Viertelstunde vor Schluss eine 21:18-Führung. Doch die Homberger Reserve, bei denen zwei Akteure aus dem Oberliga-Kader dabei waren, blieb dran und glich kurz drauf wieder aus.

Hoffmeister: „Hinten raus hatten wir das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Das hatten wir uns aber auch voll verdient.“

TVB: Kleinelsen, Braam; D. Rosin (5), Neugebauer (5/2), L. Westerkamp (8), P. Neumann, Bongers (3), Y. Schröder, Gehrke (1), I. Regolin, D. Benninghoff (4), F. Klein (1).





TB Oberhausen –

SV Schermbeck19:14 (9:7)

Der TBO-Trupp landete den so dringend benötigten Heimsieg über den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Die Oberhausener unterlagen zwar im Hinspiel mit 20:24, haben aber den direkten Vergleich gegen Schermbeck nun für sich entscheiden können.

Christoph Klinger hielt 67 Prozent!

Maßgeblichen Anteil am letztlich ungefährdeten Erfolg hatte Christoph Klinger. Der Torhüter verbuchte mit 67 Prozent gehaltener Bälle eine überragende Quote. „Wir haben die Situation angenommen und sind sehr couragiert aufgetreten. Christoph und die starke Abwehr waren die Schlüssel“, resümierte ein glücklicher Linienchef Tim Kullmann.

TBO: Klinger; Berkenfeld, Wolter, A. Laaks, Gelszat (1), F. Lauer (3), Krampe (5/3), D. Lotz (2), M. Bennewirtz (2/1), P. Buschhorn (4), S. Krämer, Walgenbach (2), T. Schuck.