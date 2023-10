SWA II, VfR, Sarajevo und BVO: Abstiegskampf geht weiter

Oberhausen. Vorgezogene Kreisliga-A-Kellertreffs stehen bereits am Freitag und Samstag in der Kreisliga A an.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga A geht in die nächste Runde. Bereits Freitag Abend, 20 Uhr, empfängt das Schlusslicht BV Osterfeld den VfR 08. Während die Hausherren bekanntlich noch gar nichts reißen konnten, treten auch die Nullachter derzeit auf der Stelle.

Die Jungs von Paul Schendzielorz mussten in den vergangenen drei Spielen gegen Arminia Lirich, Sterkrade 72 und Adler Osterfeld jeweils empfindliche Niederlagen mitnehmen.

Der Coach weiß das allerdings einzuordnen: „Das war letztlich nicht unsere Kragenweite.“ Umso wichtiger ist es Schendzielorz nun wieder in die Erfolgsspur zu kommen. „Ein Sieg muss her!“ Das ist bei den Stemmersbergern nicht anders, wollen sie nicht endgültig den Kontakt verlieren. Tuncay Aksoy weiß: „Bis zur Winterpause müssen noch Punkte her.“

SWA II und Sarajevo haben es schwer

Selbiges gilt auch für die zweite Mannschaft von Schwarz-Weiß Alstaden und den SV Sarajevo. Beide Teams sind am Samstag im Einsatz. Die Jungs von Trainer Felix Pankotsch empfangen um 16.30 Uhr BW Fuhlenbrock in der Kuhle und möchten nach zwei derben Packungen in Folge wieder Zählbares holen. „Die Trauben hängen aber hoch“, weiß Pankotsch.

Für den SV Sarajevo, der Samstag um 18.30 Uhr an der Mellinghofer Straße beim SC 20 II gastiert, hängen die Trauben wahrscheinlich noch ein bisschen höher.

„Der Spielclub ist spielstark, das sollte uns eigentlich entgegenkommen“, geht Björn Bohn nach dem wichtigen Sieg im Kellerduell gegen den BVO optimistisch in die Partie.

