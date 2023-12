SWA gegen VfB - Steinmetz: „Das ist für uns ein Endspiel“

Raphael Steinmetz saß in der Hinrunde gegen den VfB gesperrt auf der Bank. Diesmal will er mithelfen, den Dreier zu holen.

Oberhausen Zwei Spiele stehen Freitag schon in der Bezirksliga an. An der Kuhle empfängt SWA den Ligafavoriten VfB Bottrop, die SFK spielen gegen Rhede.

Bezirksligist SW Alstaden fiebert dem letzten Spiel des Jahres entgegen. Freitag um 19.30 Uhr kommt der VfB Bottrop in die Kuhle, der sich im Kampf um die Meisterschaft keinen Ausrutscher erlauben darf. Für die Alstadener ist die Meisterschaft kein realistisches Ziel mehr, dennoch spricht Spielertrainer Raphael Steinmetz von einem „Endspiel“. Denn bei einem Sieg würden sie zumindest die theoretischen Chancen noch behalten, alles andere wäre gleichbedeutend mit einer unspektakulären Rückrunde im oberen Mittelfeld. Außerdem möchten sich die

Alstadener für die 0:4-Klatsche zum Saisonauftakt Alstadener für die 0:4-Klatsche zum Saisonauftakt Der VfB Bottrop dominierte das Topspiel des ersten Spieltags deutlich. SW Alstaden blieb im Jahnstadion ohne Chance. Foto: Felix Hoffmann / FELx

rehabilitieren, bei der Steinmetz fehlte.

Die Chancen für einen Erfolg sieht der Torjäger gegeben. „Das Momentum liegt sicherlich auf unserer Seite“, findet er nach zuletzt vier Siegen in Folge, von denen die letzten beiden sogar ohne Gegentor ausfielen. Mit dem fünften Erfolg wäre die Stimmung auf der Weihnachtsfeier am Samstag sicher noch ausgelassener. Verzichten muss er dabei weiter auf den verletzten Sebastian Stollen sowie Sven Konarski, der sich schon im Weihnachtsurlaub befindet. Dafür steht Danny Walkenbach nach seiner Sperre wieder im Mittelfeld zur Verfügung.

SFK will auf Suderwick-Sieg gegen Rhede aufbauen

Ebenfalls wegen der samstäglichen Weihnachtsfeier haben die SF Königshardt ihr letztes Spiel vor der Winterpause auf Freitag vorgezogen. Am Pfälzer Graben kommt der VfL Rhede um 19.30 Uhr zum Rückserienstart zu Besuch. SFK-Trainer Norman Seitz möchte die zuletzt verbesserte Stimmung ebenfalls mit in die Weihnachtsfeier nehmen. „Der letzte Sieg gegen Suderwick hat gutgetan. Jetzt gilt es, diesen gegen Rhede zu vergolden“, fordert Seitz. Im Training hat er eine gute Spannung wahrgenommen, die er nun auch im Spiel sehen möchte. „Ich denke, dass wie im Hinspiel Kleinigkeiten entscheiden werden“, geht er von einem eng umkämpften Spiel aus. Zum Saisonauftakt gewannen die Königshardter 2:0 in Rhede. bö

