Sven Kreyer gibt RWO-Fans einen Bus aus

Oberhausen. 1100 Euro stellte RWE RWO in Rechnung, weil Sven Kreyer bei einem Tritt gegen eine Bande die beschädigt haben soll. RWO-Fans sammelten.

Das Wort „Bandenkriminalität“ kann wieder aus dem Fußballsport gestrichen werden. Nach dem Ausgleichstreffer von Sven Kreyer zum 1:1-Endstand im Derby bei Rot-Weiss Essen sind mit dem RWO-Torjäger mit einem Tritt gegen eine LED-Bande die vielzitierten Gäule durchgegangen. Der RWO-Angreifer will sich nicht vollends der Verantwortung entziehen.

Der Gastgeber hat für den Schaden an der Bande im Stadion Essen eine Rechnung über rund 1100 Euro an die Kleeblätter geschickt. Damit der Streit nicht eskaliert, hat sich der RWO-Fanrat eingeschaltet und steht dem RWO-Kicker mit Einnahmen aus der Becherpfand-Aktion zur Seite. Dafür zeigt sich der Torjäger nun erkenntlich: „Ich freue mich sehr über die Solidarität der RWO-Fans und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Darum möchte ich mich revanchieren und werde einen Bus zum Auswärtsspiel bei Preußen Münster spendieren.“

Das Spiel im Preußen-Stadion an der Hammer Straße wird am Samstag, 13. November, um 14 Uhr ausgetragen. Wie man an die „Fahrkarten“ für den „Kreyer-Express“ kommt, wird RWO in den nächsten Tagen bekannt geben

