SV Sarajevo geht mit 1:6 beim RWO-Team 12 baden

In der Fußball-Kreisliga A kassierte der SV Sarajevo Oberhausen am siebten Spieltag seine erste Saisonniederlage. Diese fiel mit 1:6 (1:1) beim RWO-Team 12 direkt heftig aus.

„Das war mit Abstand unser bestes Saisonspiel und die richtige Reaktion auf das Debakel von Sonntag“, war Team-Trainer Sebastian Saß hochzufrieden. „Wir haben Sarajevo keine Sekunde lang ins Spiel kommen lassen und haben das Spiel absolut verdient gewonnen. Wir haben uns für diese tolle Leistung belohnt.“

Sarajevos Samir Selimovic zeigte sich als fairer Sportsmann: „RWO war klar besser und ich gratuliere zum völlig verdienten Sieg“, gab er zu Protokoll. „Wir hatten viele Ausfälle, auch die englischen Wochen haben ihren Beitrag dazu geleistet. Dann kommt es schon mal zu solch einem Resultat“, relativierte er. Demir Mustic konnte zwischenzeitlich noch ausgleichen, aber die Kleeblätter präsentierten sich zu stark und machten durch Chris Harder, David Moroni (je 2), Michel Hilgert und Mike Terranova das halbe Dutzend voll.

VfR 08 – SuS 21 0:1 (0:0): „Bis zur aus meiner Sicht nicht berechtigten gelb-roten Karte gegen Matthias Henkemeyer war das Spiel sehr offen und zerfahren, aber auch völlig in Ordnung“, wusste Paul Schendzielorz. Doch dann bekamen die Gäste Oberwasser – und nach der zweiten Ampelkarte, diesmal gegen Marcel Engelen, war der Drops gelutscht. „Das ist natürlich sehr unbefriedigend“, so der VfR-Coach.

Die Nullachter haben alles in die Waagschale geworfen“, wusste SuS-Coach Michael Buhlmann. „Wir waren zwar optisch überlegen, aber es hat bis zur 75. Minute gedauert, bis wir erfolgreich waren“, so „Bulli“ weiter. „In der Folge haben wir es verpasst, den Sack zu zumachen.“ Patrick Jakof (76.) traf.

Sterkrade 06/07 II – SF Königshardt II 4:1 (2:0): Die „Blauen“ wollten nach der Packung in Buschhausen Wiedergutmachung betreiben, das ist ihnen eindrucksvoll gelungen. „Wir haben ein sehr gutes Heimspiel hingelegt“, war Sterkrade-Coach Matthias Heiß zufrieden. „Der Sieg ist hochverdient.“

SFK-Coach Christian Bak musste eingestehen: „Wir haben den Gegner wohl unterschätzt. Zudem fehlt uns die Konstanz“, monierte er. „06/07 war richtig gallig, bei uns lief nicht viel zusammen. Abhaken und es Sonntag besser machen“, so Bak. Jakob Rudi (2), Moritz Anderheide und Michael Kunze netzten für die Tackenberger, für die SFK konnte Sebastian Hartung zwischenzeitlich nur verkürzen.

Vorschau

Arminia Lirich – GA Sterkrade, Do 20 Uhr: Spitzenspiel im Käfig! „Uns erwartet eine extrem schwierige Aufgabe gegen eine starke Mannschaft, der ich in dieser Saison noch einiges zutraue“, gibt Arminia-Coach Jens Szopinski zu Protokoll. „Wir müssen uns im Vergleich zu den letzten beiden Partien deutlich steigern. Ich werde die Jungs an den Auftritt gegen Sterkrade 72 erinnern – denn nur so geht’s!“

GAS-Trainer Pierre Szterlicht nimmt die Außenseiterrolle gerne an. „Lirich ist perfekt in die Saison gestartet und noch ungeschlagen. Wenn wir dort etwas Zählbares mitnehmen wollen, muss bei uns alles passen“, meint er. „Wir werden aber natürlich versuchen, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.“ bj