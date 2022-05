SV Adler Osterfeld feiert den 100. Geburtstag groß

Oberhausen. Zum 100. Geburtstag hat der SV Adler Osterfeld ein großes Programm mit Sport und Unterhaltung aufgelegt. Auftakt bereits Freitag mit dem Derby.

100 Jahre – der SV Adler feiert mit Top-Programm! Als würde der anstehende runde Geburtstag ihrem Spiel Flügel verleihen, fliegen die Männer und Frauen des SV Adler Osterfeld ihren Saisonzielen in einer bemerkenswerten Frühform entgegen. Dass das Team von Udo Hauner möglichst rasch die Klasse halten will und die Frauen von Trainer Niklas Seeger drauf und dran sind, in ihrer ersten Saison alle Rekorde zu brechen, ist das eine. Das andere ist, dass der Traditionsverein 100. Geburtstag feiert.

Mit viel Liebe ist ein Festprogramm erarbeitet worden, das sich sehen lassen kann. Gewissermaßen als sportliche Ouvertüre gilt das Lokalderby heute der Bezirksliga-Männer gegen Sterkrade 06/07.

Samstag wird das Waldstadion bis zum letzten Grashalm gebraucht. Spielstarke Teams wetteifern ab 12 Uhr um den Ü 32-Becker Cup, dazu Torwandschießen, Grill, Drinks, After Show-Party mit Sänger Daniel Masek, DJ Kerosin und DJ Le Grand.

Alle Teams des Vereins treffen sich am 27. Mai

Drei Wochen später kommt es noch dicker! Am Freitag, 27. Mai, treffen sich alle Teams des Vereins, um auf der Anlage einen Jubiläumsbaum zu setzen. Irgendwann wird die Pflanzgrube begossen und die Kameradschaft vertieft sein, sodass sich am Samstag, 28. Mai, der SV Adler gerne von einer noch besseren Seite zeigt.

Das Team von Udo Hauner (rechts) und Co Massi Lo Mele eröffnet den Festreigen sportlich mit dem Derby gegen 06/07. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Nachdem eine Oberhausener Trainer-Auswahl gegen ehemalige Kicker-Helden von RWO gespielt haben (14 Uhr), schaut Bernard Dietz vorbei. Der Kapitän des Europameisters 1980 wird aktiv in das Programm eingebunden.

Dann um 17 Uhr die Partie Osterfeld Allstars gegen eine Schalker Traditionself, letztere kommen mit der „großen Kapelle“. Zuvor schmeißt Adler einen vom Feinsten aus: Markus Krebs, bundesweit bekannter Kneipen-Kumpel und Witze-Papst, gibt in Rothebusch 45 Minuten sein aktuelles Programm „Pass auf, kennste den?“ zum Besten (15.45 Uhr). Klar, dass nach eine Party mit DJ Le Cruz die gut gelaunte Kicker-Gemeinde erfreut.

Tor-Rekord ist für die Adler-Frauen drin

Bleibt zu berichten vom Familien- und Frauenfußballtag am Sonntag, 29. Mai. In entspannter Atmosphäre präsentieren die Osterfelder ihr Frauenfußball-Team, das im Sommer an den Start ging und sich anschickt, in der ersten Saison einen bundesweiten Tore-Rekord aufzustellen. Ein besonderer Leckerbissen ist das Einlagespiel gegen den Regionalligisten Borussia Mönchengladbach. Auch präsentiert die Abteilung ihre neue U 17 und U 15.

Das wäre in der Tat für den Klub mit dem schicken Stadion genau das richtige Geschenk: Im Jubiläumsjahr zeigt die Formkurve seines Flaggschiffs, die erste Männermannschaft, nachhaltig nach oben, während die Frauen mehr als nur andeuten, dass ein Marsch durch die Ligen nicht ausgeschlossen werden kann.

