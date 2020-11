SuS 21 Oberhausen muss sich noch weiter in Geduld üben

Am gestrigen Dienstag hätte die neue Platzanlage von SuS 21 feierlich eröffnet werden sollen. Der Oberbürgermeister Daniel Schranz wäre gekommen, mitsamt einer Abordnung der Stadt Oberhausen im Schlepptau. Es wäre ein Meilenstein in der fast 100-jährigen Geschichte des Klubs aus Dellwig gewesen. Zudem hätte die Mannschaft, die in der Kreisliga A spielt, gestern zum allerersten Mal den neuen Platz betreten, um dort gegen die SG Osterfeld um Punkte zu kämpfen. Warum dies alles im Konjunktiv geschrieben steht?

Wegen der Corona-Pandemie ist das alles auf Eis gelegt. Ein halbes Jahr, nachdem der erste Spatenstich im Klaumer Bruch getan worden ist, nachdem Bagger das weitläufige Gelände auf Links gedreht und es zu einem echten Hingucker für den hiesigen Breitensport verwandelt haben, passiert erst einmal: nichts.

SuS 21 träumt von der Bezirksliga

Der neue Kunstrasenplatz von SuS 21. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

„Der Verein, die Mannschaft, überhaupt alle waren richtig heiß darauf, die neue Anlage endlich nutzen zu dürfen“, berichtet Marco Potarzycki, zweiter Vorsitzender des Klubs und ein echtes Kind der Schleuse. „Wäre der zweite Lockdown doch nur eine Woche später gekommen…“ Kam er aber nicht. Das Gelände bleibt nun abgeriegelt, die Türen verschlossen. Da die Anlage städtisch ist, gilt weiterhin strikt: Betreten verboten! Das heißt auch für die Mannschaft von Michael Buhlmann, dass es nun in eine weitere Zwangspause geht. „Wir haben uns für diese Saison einiges vorgenommen“, sagt Potarzycki, Rufname „Potta“. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Vereins (am 14. April 1921 wurde Sus 21 offiziell ins Vereinsregister eingetragen) träumt man an der Schleuse vom Aufstieg in die Bezirksliga.

„Bislang läuft es ja auch ganz gut“, weiß „Potta“. SuS rangiert in der Spitzengruppe auf Platz drei. „Hut ab vor den Jungs, was die da spielen. Das kann man sich richtig gut anschauen“, sagt der zweite Vorsitzende. Nun heißt es aber auch für die Mannschaft, sich individuell fit zu halten. „Ich gehe nicht davon aus, dass im Jahr 2020 noch einmal gespielt wird“, so Potarzycki. Mitte Dezember steht ohnehin die Winterpause an, dann geht es laut Rahmenspielplan erst im März weiter.

„Wir rechnen derzeit damit, dass wir alles in die zweite Jahreshälfte 2021 legen müssen“

Völliger Stillstand herrscht an der Schleuse nicht, denn die Feierlichkeiten zum Hundertjährigen wollen vorbereitet werden. „Wir haben dazu bereits schon zusammengesessen, aber auch das gerät jetzt ins Stocken. Wir rechnen derzeit damit, dass wir alles in die zweite Jahreshälfte 2021 legen müssen“, informiert „Potta“. „Ideen haben wir genug“, brennen die Verantwortlichen darauf, die Planungen fortzusetzen und sich endlich von der Stelle bewegen zu können. Doch das wird noch dauern.

Damit müssen sich nicht nur die Fußballer abfinden, sondern auch die Menschen, die rund um das neue Areal an der Schleuse wohnen. Denn es wurde weitaus mehr gemacht als den ollen Aschenplatz, der gleichwohl viele Schlachten gesehen hat, in einen topmodernen Kunstrasen mit kleiner Sitzplatztribüne zu verwandeln. „Ich muss sagen, dass es in der näheren und wohl auch weiteren Umgebung kaum eine schönere Anlage gibt.“

Großes Dankeschön an Adler Osterfeld

Eine große Wiese – übrigens mit Grillmöglichkeiten – lädt unter den Bäumen, die aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht weichen durften, zum Verweilen ein. Zudem kann man sich auf einer Beachvolleyball-Anlage oder einem Trimm Dich-Pfad ordentlich austoben. Das Kleinfeld, auf dem auch Basketballkörbe hängen, ein Kinderspielplatz sowie eine Rollator-Strecke runden das Angebot ab. „Die Altenheime, Schulen und Kitas sitzen ja mit uns im Boot. Daher ist es super, dass wir so ein breites Sportangebot in unserem Stadtteil beherbergen.“

Während der Baumaßnahmen am Klaumer Bruch – und bis zuletzt – war die erste Mannschaft von SuS 21 übrigens im Waldstadion beim SV Adler Osterfeld untergebracht (die „Zweite“ war bei der SGO zu Gast). „Im Namen des gesamten Vereins gilt Udo Hauner und seinem Klub eine großes Dankeschön für die tolle Gastfreundschaft“, so Potarzycki. „Der Austausch untereinander und auch in Sachen Spiel- und Trainingsbetrieb war wirklich allererste Sahne. Aber so gut das auch alles geklappt hat“, fährt Potarzycki fort, „zuhause ist es doch am schönsten…“