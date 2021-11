Sterkraderin Marie Stern ist Westdeutsche Mixed-Meisterin

In der Badminton-Oberliga der Senioren spielt U17-Akteurin Marie Stern (r.) zumeist erfolgreich mit Sandra Gladbach bei der Spvgg. Sterkrade Nord.

Oberhausen. Mit Marie Stern hat die Spvgg. Sterkrade-Nord mal wieder eine Westdeutsche Meisterin im Badminton-Nachwuchsbereich zu verzeichnen.

Mit einem Titel sowie einer Silbermedaille kehrte Marie Stern von den Westdeutschen Badminton-Meisterschaften der Jugend zurück. Insgesamt hatte die Spvgg. Sterkrade Nord gleich sieben Nachwuchshoffnungen in Mülheim am Start.

Stern setzte sich bei der U17 im Mixed mit Phillip Euler (TV Refrath) gegen die topgesetzten Sophie Heidebrecht (PSV Buer)/Johann Sufryd (BV Mülheim) im Finale in drei Sätzen durch. Im U17-Mädchendoppel mit Amra Bourakkadi (GW Mülheim) wurde Stern im Finale von Sophie Heidebrecht/Julia Lüttgen (KFC Auweiler-Esch/19:21, 16:21) gestoppt.

Marie Stern weist in der Oberliga-Mannschaft der Nordler bislang eine 5:1-Bilanz auf. Weiter geht es für die Sportvereinigung in der Meisterschaft am kommenden Samstag (16 Uhr) im Heimspiel gegen das Schlusslicht TV Datteln.

Weitere Nord-Platzierungen bei der WDM; U13: 5. Platz Julia Sprafke; U13-Mädchendoppel: 9. Anastasia Höhnemann/Tonia Stojanovic; U19: 17. Arne Hornig; U19 Herrendoppel: 9. Ahmed Karakus/Marius Olland. (an)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen