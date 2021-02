Sterkrader TSA hat sich nicht unterkriegen lassen

Oberhausen. Die Tauchsportabteilung im TC 69 Sterkrade zieht ihre Corona-Bilanz und hofft auf ein besseres Jahr 2021.

Taucher sind daran gewöhnt, bei der Ausübung ihres Sports Masken zu tragen – allerdings vor allem unter Wasser. So stellte das Corona-Jahr 2020 auch die Tauchsportabteilung (TSA) im TC 69 Sterkrade vor besondere Herausforderungen.

Nach der ersten Bäderschließung im März wurden bis Juni sämtliche Aktivitäten auf Eis gelegt. Das Hallenbadtraining ruhte ebenso wie die Ausbildung an den Drucklufttauchgeräten und die Clubabende im Vereinshaus „TaK“. Im Unterwasser-Rugby wurde die Saison abgebrochen.

Abteilung hat über 200 Mitglieder

Umso erfreulich war es, als mit den zwischenzeitlichen Lockerungen der Corona-Regelungen im Juni die Aktivitäten wieder hochgefahren wurden. So bot die TSA ihren Sporttauchern wieder einen Füllservice an: Einmal in der Woche lief der Kompressor, um die Pressluftflaschen der TSA-Mitglieder zu füllen, die dann zum Beispiel im Vereinssee in Duisburg abtauchen konnten.

Der Trainings- und Ausbildungsbetrieb der TSA mit ihren mehr als 200 Mitgliedern kam wieder auf Touren, wenn auch in reduzierter Form. Dank ausgefeilter Hygienekonzepte fand unter Auflagen im Hallenbad Oberhausen wieder ein Jugendtraining statt. Auch die „Rupper“ der Unterwasser-Rugby-Sparte nahmen das Training wieder auf.

Die TSA-Freitaucher wichen auf den Vereinssee aus, um dort das Tauchen ohne Atemgerät zu trainieren. Rechtzeitig zum Start in die Sommerferien machte die TSA dank des großen Engagements ihrer Trainer und Tauchlehrer den Mitgliedern dann auch direkt wieder Angebote – erstmals über die gesamte Ferienzeit hinweg.

Auch die Ausbildungskurse zu den international anerkannten Tauchbrevets wurden fortgesetzt, nachdem der Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) grünes Licht gegeben hatte. Am Ende konnten sich trotz der Widrigkeiten sieben Jugendliche und sechs Erwachsene darüber freuen, ihre frischen Tauchbrevets in Händen zu halten. So fand das Jahr 2020 für manchen doch einen versöhnlichen Abschluss, bevor im November mit dem zweiten Lockdown die Bäder wieder schlossen.

Und 2021? Die TSA plant, auch dieses Jahr wieder Training und Tauchkurse für alle Altersgruppen anzubieten. Die ersten Ausschreibungen sind auf der Homepage veröffentlich, der Rest folgt bis Ende Februar. Falls möglich, will die Abteilung zwei Jugendfahrten in den Sommerferien durchführen.

Wer neugierig geworden ist, kann sich per Mail informieren: ausbildung@tsa-sterkrade.de. Oder telefonisch bei der Geschäftsstelle des TC 69 unter 66 93 97 (montags 10 bis 12, mittwochs 17 bis 19 Uhr).