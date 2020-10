Sterkrade-Nords Mentalitätsmonster mischen die Liga auf

Die Freude war riesengroß! Beim 2:0 (0:0) über die Sportfreunde Niederwenigern feierte die Spvgg. Sterkrade-Nord am Mittwoch Abend ihren zweiten Oberliga-Sieg in Folge und den vorübergehenden Sprung auf Platz 14 – ein Rang, der den direkten Klassenerhalt bedeuten würde. Noch beeindruckender als das Ergebnis an sich war der Auftritt des Aufsteigers. Mit viel Herz, Leidenschaft Einsatz zogen sie den Gästen aus Hattingen den Zahn.

„Am Sonntag in Nettetal haben wir dreckig gewonnen. Heute haben wir neben dem kämpferischen Part auch schöne Spielzüge gehabt und meiner Meinung nach auch verdient gewonnen“, resümierte Julian Berg anschließend stolz und zufrieden.

Jubel, Trubel, Heiterkeit bei Nord-Trainer Julian Berg und seiner Bank. Foto: Thorsten Tillmann

Dabei musste Sterkrades Trainer vor dem Spiel personell improvisieren. Da mit Luis Mattern (beruflich verhindert) und Mats Müller (studienbedingt verhindert) zwei gestandene Innenverteidiger ausgefallen waren, stand der sportliche Leiter Kevin Corvers auf dem Spielberichtsbogen der ersten Elf. „Ich habe mich ja die ganzen Wochen über fit gehalten. Der Trainer hat mich gefragt, ob ich Bock hätte heute zu spielen“, lächelte der 33-jährige frühere Hiesfelder, der eigentlich im Sommer vergangenen Jahres seine aktive Laufbahn beendet hatte. Zusammen mit Kapitän Michel Roth, Routinier Christian Biegierz und dem unermüdlichen Celil Kuzu ließ der erfahrene Abwehrspieler hinten nichts anbrennen.

Unterstützung erhielt die Sterkrader Elf von der eigenen zweiten Mannschaft. „Sie haben uns zum Sieg gepuscht. Das hat den Jungs gut getan. Wir können uns nur bei ihnen für die tolle Stimmung bedanken“, sagte Berg anerkennend. Der Trainer selbst bewies ein goldenes Händchen, als er Ekin Yolasan und Philipp Goris einwechselte, die die entscheidenden Treffer erzielten (69., 81.).

Sonntag gegen Ex-Trainer Kowalczyk und den FSV Duisburg

Joel Bayram (r.) ließ sich bei der Vorbereitung des 1:0 auch von Sergej Stahl (SF Niederwenigern) nicht aufhalten. Foto: Thorsten Tillmann

Im Grunde kann man an diesem Abend keinen Nordler hervorheben, weil alle Spieler, die auf dem Platz gestanden haben, über sich hinaus gewachsen sind und eine bärenstarke Leistungen gezeigt haben. Aber wenn einer, dann Samuel Kahnert im defensiven Mittelfeld. Der Ex-Klosterhardter räumte auf der Sechs so ziemlich alles ab, was ihm in den Weg kam.

Filigran sah das mitunter nicht immer aus, aber dafür ist Kahnert ja auch nicht bekannt. Das wissen und schätzen seine Mitspieler. „Nach seinem gefühlt 700. gewonnenen Zweikampf darf er jetzt vorzeitig runter“, scherzte Teamkollege Damian Vergara Schlootz bei der Auswechslung des 24-Jährigen.

Da liefen bereits die Schlussminuten und nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Nach dem äußerst unglücklichen Start mit unnötigen Niederlagen und Punktverlusten sind die Schmachtendorfer nun mit zwei Siegen in Serie endgültig in der Oberliga angekommen. Da wollen Bergs Schützlinge am Sonntag beim FSV Duisburg weitermachen, wenn es gegen Ex-Trainer Markus Kowalczyk geht. Daran dachte Mittwoch Abend aber noch niemand.